Juventus e Milan potrebbero essere protagoniste del prossimo mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i bianconeri vorrebbero intensificare i contatti per Teun Koopemeiners dell'Atalanta e vorrebbero prima cedere uno tra Gleison Bremer e Federico Chiesa per fare cassa. I bianconeri sono molto attenti al centrocampo, infatti, avrebbero poi pensato anche di fare un tentativo per Nicolò Zaniolo del Galatasaray ma in prestito all'Aston Villa. A fine stagione scade il contratto di Rabiot ( che non ha ancora rinnovato) e i dirigenti necessitano numericamente di interpreti in quel preciso reparto.

Il Paris Saint Germain, invece, vorrebbe fare un'offerta al Milan per Theo Hernandez per rinforzare la catena di sinistra.

Una cessione illustre per finanziare il colpo a centrocampo

La Juventus è molto interessata a Koopmeiners dell'Atalanta che avrebbe una valutazione di circa 40-50 milioni di euro. Il contratto dell'olandese è in scadenza nel 2027 ed eventualmente la società bergamasca preferirebbe cederlo all'estero per non rinforzare una diretta concorrente in Italia. Il club piemontese, in realtà, starebbe già studiano i profili da cedere per far cassa in modo da soddisfare le pretese dell'Atalanta e vorrebbe far leva sulla volontà del giocatore che preferirebbe rimanere in Serie A.

In uscita potrebbero esserci Federico Chiesa e Gleison Bremer, entrambi seguiti in Premier League.

La valutazione del loro cartellino sarebbe di circa 50 milioni di euro. L'esterno ex Fiorentina non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 ed è quello più nominato per l’addio .

La Juventus non avrebbe mollato la pista che porta a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista del Galatasaray, ma in prestito all'Aston Villa, potrebbe ritornare nei piani dei bianconeri che potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan e Fiorentina.

Theo Hernandez seguito dal Psg

Il Paris Saint German vorrebbe rinforzare la catena di sinistra con le prestazioni di Theo Hernandez. I francesi potrebbero metter sul piatto un'offerta da circa 60 milioni di euro che farebbe vacillare i dirigenti rossoneri.

L'ex Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2026 coi rossoneri ma un'offerta così allettante garantirebbe anche una netta plusvalenza ai dirigenti milanesi che avrebbero modo di finanziare il mercato.

Centrocampisti totali e forza fisica

Koopmeiners e Zaniolo sono dei calciatori congeniali al 3-5-2 perché possono interpretare diversi ruoli. L'olandese può agire da mediano, mezzala o trequartista, mentre l'italiano ex Roma può essere schierato come esterno d'attacco in un 4-3-3, seconda punta o mezzala di sinistra nel 3-5-2. Entrambi possiedono ottime capacità balistiche e sono abili soprattutto nei calci da fermo. Il Paris Saint Germain si affiderebbe alla potenza fisica e alla corsa di Theo Hernandez che in questa stagione ha messo a segno diversi gol e collezionato anche degli assist.