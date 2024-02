La Juventus perde anche contro l'Udinese all'Allianz Stadium dando seguito ai risultati deludenti delle ultime giornate, con la sconfitta contro l'Inter e il pareggio contro l'Empoli. La squadra di Allegri non è riuscita a costruire gioco subendo un gol su calcio di punizione, con un errore difensivo di Alex Sandro. A parlare del match è stato Paolo Rossi, il giornalista sportivo sul suo profilo X non ha risparmiato dalle critiche i giocatori e il tecnico.

Il giornalista sportivo Rossi ha criticato la Juventus e il suo tecnico dopo la sconfitta contro l'Udinese

"Il nostro campionato è finito a San Siro. Stasera è arrivato il comunicato ufficiale. Spero che si smetta di separare Allegri, gioco e giocatori". Queste le dichiarazioni di Paolo Rossi in un recente post su X. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "I limiti sono tanti, in campo e nella guida tecnica. C'è un'inferiorità oggettiva e adesso purtroppo è chiara". Parole decise che confermano le problematiche riscontrate dalla Juventus contro l'Udinese, con un gioco che non riesce ad essere incisivo e allo stesso tempo con scelte discutibili di Massimiliano Allegri, almeno secondo diversi addetti ai lavori.

A commentare il post di Paolo Rossi sono stati diversi utenti, gran parte dei quali hanno sostenuto le dichiarazioni del giornalista sportivo.

I commenti degli utenti al post di Paolo Rossi

Tanti i commenti al post di Paolo Rossi. Un utente ha scritto: "Ma basta di dire queste cose!!! Non ha idee di gioco niente di niente!!!!

Ha solo una competizione e facciamo ste figure!!!! Fa giocare e non giocare i giocatori per ripicca!!!! Ma dove vogliamo andare!!!!!". Un altro utente ha scritto: "Inferiorità la si può avere con Inter...Il problema è la guida tecnica, perché in tre anni non è migliorato il modo di giocare di questa squadra...si vince per giocate singole..Vanno in campo senza saper cosa fare,la Juve non rinnova Sandro,ma lui lo fa giocare ancora, perché?".

Un altro utente ha scritto: "Il campionato era già finito con l'Empoli. E comunque questa Juventus è nettamente inferiore all'Inter, in tutti i ruoli salvo forse 2. Il nostro scudetto è arrivare nelle 4 e non sarà facile. E meno male che sabato l'Inter ha battuto la Roma".

Paolo Bargiggia dopo la sconfitta della Juventus contro l'Udinese

Un disappunto quello dei tifosi bianconeri che riguarda anche alcuni addetti ai lavori, uno su tutti Paolo Bargiggia, che non ha risparmiato critiche a Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha dichiarato che confermare Allegri per un'altra stagione significa buttare un anno, ha poi aggiunto: "Il disastro di Allegri oramai in confusione e in preda alla paura: Yildiz quinto a sinistra a pestarsi i piedi con Chiesa per non passare al 3-4-3. E Alex Sandro ancora in campo dall'inizio".