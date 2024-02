La Juventus subisce una sconfitta pesante contro l'Udinese che conferma il difficile momento della squadra di Allegri, reduce dalla disfatta di San Siro e dal pareggio contro l'Empoli. Una situazione che sembra allontanare quasi definitivamente la Juve dal primo posto, con un Milan sempre più vicino al terzo posto. A criticare la prestazione della squadra bianconera è stato anche Paolo Bargiggia, che ha sottolineato soprattutto alcune scelte tattiche discutibile del tecnico Massimiliano Allegri.

"Il disastro di Allegri oramai in confusione e in preda alla paura: Yildiz quinto a sinistra a pestarsi i piedi con Chiesa per non passare al 3 4 3". Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in un recente post su X. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Alex Sandro ancora in campo dall'inizio. Tenere Allegri sulla panchina della Juventus sarebbe un altro anno buttato via". Parole decise quelle del giornalista, giustificate da un prestazione davvero deludente della squadra bianconera, con problematiche nella costruzione di gioco e poche occasioni da gol create. Ad aggiungersi a questo l'errore decisivo di Alex Sandro che ha portato al gol dell'Udinese del 1 a 0, poi diventato risultato definitivo del match.

Diversi utenti hanno commentato il post di Paolo Bargiggia. Un utente ha scritto: "Mancano gioco e mentalità. Centrocampo non per certi traguardi". Un altro utente ha aggiunto: "Ormai è un altro anno buttato via, con lo scudetto ormai troppo lontano, potrebbe e ripeto, potrebbe, vincere al massimo la coppa Italia!

Bella soddisfazione". Un altro utente ha dichiarato: "Maestro, quanta verità nelle tue parole.. non so più neanche cosa dire. possono anche intervenire massicciamente sul mercato, ma se non c’è un lavoro adeguato un progetto tattico…".

Paolo Rossi e Vittorio Oreggia hanno criticato soprattutto il gioco della Juventus, con riferimento ad alcune scelte discutibili di Massimiliano Allegri. Il primo ha dichiarato: "Il nostro campionato è finito a San Siro. Stasera è arrivato il comunicato ufficiale. Spero che si smetta di separare Allegri, gioco e giocatori: i limiti sono tanti, in campo e nella guida tecnica. C'è un'inferiorità oggettiva e adesso purtroppo è chiara". Oreggia invece ha scritto: "Inguardabile Juventus, tanti non pervenuti a cominciare dall’allenatore, male Chiesa male Milik male Locatelli male anche Yldiz. L’Inter può vincere serena lo scudetto i bianconeri si preoccupino del Milan".