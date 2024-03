La dirigenza dell'Inter starebbe valutando una possibile cessione nella prossima estate e secondo numerose indiscrezioni il giocatore che potrebbe lasciare Milano sarebbe Alessandro Bastoni, che piacerebbe a diversi top club in Premier League.

I nerazzurri non vorrebbero sacrificare il giocatore, ma a fronte di un'offerta di circa 70 milioni di euro la società potrebbe valutare un sacrificio come avvenne per Hakimi negli scorsi anni soprattutto per via della situazione in cui versa il bilancio del club, che potrebbe necessitare di un ulteriore cessione per finanziare il mercato della prossima estate; proprio per questo motivo la valutazione del giocatore, poco tempo fa fissata a 100 milioni di euro, potrebbe subire un ulteriore calo dovuto alle necessità economiche di dover concludere una cessione importante.

La Premier League su Alessandro Bastoni

Il talento di Alessandro Bastoni ha attirato l'attenzione delle migliori squadre inglesi, un segno inequivocabile della sua qualità in campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i club di Premier League stanno iniziando a bussare alla porta dell'Inter per il difensore, che sembra godere di grande considerazione soprattutto in Inghilterra. La prospettiva di avere un giocatore del calibro di Bastoni nel mercato estivo potrebbe spingere diverse squadre inglesi a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni.

Nonostante il forte interesse, l'Inter guidata da Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di lasciar partire uno dei suoi gioielli.

Bastoni rappresenta infatti non solo una parte importante della squadra attuale, ma anche un investimento per il futuro. Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, tutto ha un prezzo. In questo caso, il prezzo fissato per Bastoni è di 70 milioni di euro, e questo potrebbe porre l'Inter di fronte a una difficile decisione.

Con le finanze del club nerazzurro sotto stretta osservazione, l'arrivo di offerte di questo calibro costringerebbe l'Inter a valutare attentamente la situazione. Potrebbero scegliere di resistere, come hanno fatto con Skriniar in passato, oppure di accettare la cessione, seguendo il modello delle vendite di Hakimi e Lukaku.

Le variazioni tattiche in caso di addio di Bastoni

Nel caso in cui Bastoni lasciasse l'Inter, il mister Simone Inzaghi dovrebbe trovare un degno sostituto. Una delle opzioni potrebbe essere l'arretramento di Carlos Augusto come terzino sinistro. Questa mossa darebbe a Inzaghi una difesa organizzata, anche se potrebbero mancare alternative valide.

Questa situazione potrebbe portare i nerazzurri a dover tornare sul mercato e dunque utilizzare parte del ricavato dalla cessione del giocatore per un nuovo innesto, fattore che la società potrebbe considerare prima di dare un eventuale via libera alla partenza di Alessandro Bastoni.

Come braccetto di sinistra potrebbe arretrare pure Federico Dimarco, anche se non eccelle nella marcatura e quindi l'allenatore nerazzurro potrebbe fare scelte differenti.