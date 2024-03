Cedere Iling-Junior, Matias Soulé e Weston McKennie per finanziarne l'acquisto: questa la strategia che sarebbe in fase di pianificazione nelle ultime ore a Torino, sponda Juventus, laddove vorrebbero nella prossima stagione riuscire ad assicurarsi il talento di Teun Koopmeiners, che nell'ultimo turno di campionato, proprio contro i bianconeri, ha realizzato una doppietta decisiva ai fini del 2-2 finale.

La Juventus valuta le cessioni di Iling-Junior, Soulé e McKennie

Dieci gol segnati e 3 assist forniti in 25 presenze in Serie A sono un biglietto da visito importante per un calciatore che ha ormai dimostrato di essere diventato un centrocampista totale: corre, lotta, difende, rifinisce, tira in porta, si inserisce e aiuta sempre i compagni.

Per lui in totale di 26 gol e 12 assist in 111 gare disputate con la Dea.

L'Atalanta lo valuta un minimo di 50 milioni ma data la folta concorrenza il costo potrebbe lievitare fino a 60, ecco che per finanziarne l'arrivo i dirigenti della Continassa starebbero valutando di cedere alcune pedine: in primis Iling-Junior, valutato tra 15 e 20 milioni di euro, passando poi per Matias Soulè (valutato 30 milioni circa che potrebbe essere girato alla Dea proprio nell'ambito dell'affare Koopmeiners), e Weston McKennie.

L'americano in particolare è stato protagonista di un'ottima stagione fin qui, con ben 7 assist finalizzati in 26 presenze. Il calciatore ex Leeds si è imposto nel centrocampo di Allegri come una pedina fondamentale, oggi il club lo valuta attorno ai 25 milioni di euro: il suo contratto scadrà invece nel giugno 2025.

Le parole di John McKennie su Weston

Nel post match di Juventus vs Atalanta, la prestazione del figlio, il migliore in campo della squadra bianconera, ha indotto John McKennie a lanciare un posto polemico via X: "La mette in gioco rischiando un ulteriore infortunio e non è ancora abbastanza per gli opinionisti da divano". Il riferimento chiaro è al doppio assist finalizzato da Weston, che già contro il Frosinone nell'ultima vittoria della Juventus in campionato aveva firmato due assist su 3 reti totali messe a segne dai suoi compagni.

Decisiva la prossima gara contro il Genoa

Nel prossimo turno la Juventus affronterà il Genoa a Torino in un match che si rivela molto delicato: la sola vittoria conquistata nelle ultime 7 partite impone agli uomini di Massimiliano Allegri di non poter più rimandare l'appuntamento coi 3 punti, e dopo le ottime gare disputate contro Napoli e Atalanta (condite però da solo un punto) contro la compagine di Alberto Gilardino dovranno arrivare i 3 punti per evitare di perdere ulteriore terreno dalle inseguirici.

Per la gara contro il Grifone Allegri ritroverà Dusan Vlahovic, che contro la Dea era squalificato.