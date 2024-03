Questo inizio di 2024 di Nicolò Zaniolo all'Aston Villa è stato finora deludente, con nessun gol segnato in sette presenze. Il suo rapporto con il club di Birmingham non è mai decollato e un ritorno a fine stagione al Galatasaray pare sempre più probabile, anche se non per rimanervi. Il club turco sarebbe aperto a offerte di almeno 20 milioni di euro per il giocatore, anche con un prestito con diritto o obbligo di riscatto. In Italia di recente Zaniolo era stato accostato a squadre come Juventus, Milan e Fiorentina e non è escluso che il suo nome torni di moda in estate per i bianconeri o i rossoneri.

Zaniolo è stato criticato dai tifosi dell'Aston Villa

Dopo la sconfitta dell'Aston Villa per 4-0 contro il Tottenham l’ex romanista è tornato sul banco degli imputati per il suo atteggiamento e per il suo rendimento. Nonostante sia entrato in campo nella ripresa, il suo impatto è stato considerato negativo dai tifosi che lo hanno criticato pesantemente sui social media con frasi come "È un disastro", "Rimandiamolo in Turchia" o "Il peggior acquisto degli ultimi anni".

Il giocatore si era trasferito all'Aston Villa nel Calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto a 27 milioni di euro, dopo che la precedente esperienza professionale al Galatasaray era durata appena sette mesi: il suo approdo in Turchia era avvenuto a gennaio 2023 dalla Roma, che si era riservata una percentuale di futura rivendita del 20%.

La stagione fin qui disputata da Zaniolo con l'Aston Villa

Nicolò Zaniolo fino ad adesso in questa stagione ha disputato 19 partite segnando un gol nel campionato inglese. A questi bisogna aggiungere un match di qualificazione in Champions League (con la maglia del Galatasaray a inizio stagione), sette presenze e un gol in Conference League, tre match di Fa Cup e un incontro in Carabao Cup.

Numeri che confermano le difficoltà del giocatore all'Aston Villa, proprio per questo il suo ritorno al Galatasaray sembra scontato. È difficile infatti pensare che la società inglese riscatti il suo cartellino. A quel punto la società di Istanbul probabilmente si guarderà attorno per cedere il giocatore e non escluso che possa tornare in Italia, con Milan e Juventus alla finestra per un calciatore che negli scorsi anni era stato spesso accostato sia ai rossoneri che ai bianconeri.

Ipotesi tattiche: Zaniolo nel Milan e nella Juventus

Il Milan potrebbe valutare l'arrivo di Zaniolo, anche se al momento il giocatore italiano non avrebbe garanzie di titolarità, considerando che i titolari nel settore avanzato sono Leao, Loftus-Cheek e Pulisic a supporto di Giroud, potrebbe comunque rappresentare la principale alternativa a uno dei tre.

Diversa invece la situazione della Juventus, che al momento con Allegri gioca con il 3-5-2. In tale contesto Zaniolo potrebbe giocare come seconda punta in tale modulo o eventualmente come trequartista in un 3-4-2-1, magari insieme a Chiesa a supporto di Vlahovic.