L'Inter avrebbe incontrato l'entourage di Ciro Immobile: è questa una delle più importanti news di Calciomercato deflagrate nelle ultime ore. Il capitano biancoceleste costa 10 milioni di euro ed è ormai in rotta con l'ambiente romano.

Un ex rossonero, Lucas Paquetà, sarebbe invece finito nei radar della Juventus che vorrebbe un centrocampista offensivo e dinamico, ma soprattutto di qualità, per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione.

Inzaghi lavora per portare un fedelissimo a Milano

Ciro Immobile è ormai in rotta con la Lazio e potrebbe lasciare Formello a fine stagione nonostante un contratto da 4 milioni di euro in essere fino al 2026.

La recente aggressione subita da parte di un tifoso e un rendimento non più importante come un tempo, solo 6 gol per lui in 25 presenze in Serie A quest'anno, starebbero dunque inducendo il calciatore ex Torino a prendere in considerazione l'idea di cambiare aria.

I nerazzurri lo ritengono un profilo esperto e ottimo per rafforzare il reparto in quanto conosce molto bene gli schemi di Simone Inzaghi, che lo ha allenato già alla Lazio. Il club nerazzurro potrebbe avere un riscontro positivo nelle prossime settimane e lavorare su un prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus seguirebbe Lucas Paquetà

La Juventus invece cerca dei profili per il centrocampo e potrebbe pensare al ritorno in Serie A di Lucas Paquetà del West Ham: il brasiliano ex Milan ha un contratto in scadenza al 2027 ma costa parecchio, circa 40 milioni di euro.

Per abbassare l'esborso il club potrebbe offrire in contropartita il cartellino di Matias Soulè, che in Premier League ha più di un estimatore.

Di Paquetà e del suo possibile ritorno in Serie A ha parlato nelle ultime ore l’ex attaccante Frank McAvennie a ‘Football Insider’, spiegando che il giocatore gradirebbe cambiare aria con direzione top club: "Al West Ham si sta divertendo molto ma non ci sono possibilità che rifiuti offerte da Juventus, Real Madrid o Manchester City.

Se gliela presenteranno, lo prenderanno e lui partirà molto volentieri".

Immobile anche per come concretizza i rigori, Paquetà per iniziare a dare una svolta al centrocampo bianconero

Ciro Immobile rappresenterebbe il classico usato sicuro per l'Inter che potrebbe acquisire un calciatore esperto e in grado di agire in diversi moduli tattici.L'ex Genoa è in grado i garantire profondità e rotazioni al reparto in quanto sa adattarsi a diversi moduli di gioco in base al partner che gli gioca alle spalle.

Nel 3-5-2 sarebbe perfetto come terminale offensivo, la sua grande qualità nel calciare i rigori sarebbe inoltre preziosa offrendo un'alternativa credibile quando in campo non c'è Calhanoglu.

Paquetà invece potrebbe fare al caso della Juventus per la grande duttilità: è in grado di agire come mezzala ma anche come esterno d'attacco, sa rifinire ed andare in gol ma anche dribblare e servire i compagni. Con la maglia del West Ham ha firmato 12 gol e 13 assist in 74 presenze totali.