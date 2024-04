Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è Federico Chiesa, che alla Juventus sta faticando non poco a trovare continuità di rendimento dopo il grave infortunio al ginocchio. Proprio per questo un suo addio è tutt'altro che da escludere e sulle sue tracce potrebbe tornare anche l'Inter, che lo aveva seguito già quando era alla Fiorentina, prima del trasferimento in bianconero. Il Torino andrà alla ricerca di almeno un esterno di livello la prossima estate. I granata soprattutto a sinistra cercano un giocatore di piede mancino, e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Robin Gosens, che tornerebbe volentieri in Italia dopo l'annata abbastanza deludente all'Union Berlino.

Ipotesi Chiesa all'Inter

In queste ultime ore sarebbe entrato in orbita Inter il nome di Federico Chiesa, che potrebbe lasciare la Juventus. L'attaccante italiano sta trattando il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025, ma al momento la fumata bianca non è ancora arrivata. E secondo Tuttomercatoweb il classe 1997 sarebbe perfetto per il modo di giocare di Simone Inzaghi. Pensare ad una trattativa tra i due club ci sembra molto complicato visto che parliamo di due acerrime rivali ma nel calcio di oggi non si può escludere nulla. Bianconeri che, comunque, non lo lasceranno partire per meno di proposte da 40 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto soltanto qualora dovessero fare una cessione pesante in avanti.

In questo senso occhio a Marcus Thuram, che piace molto al Psg, che potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai 70 milioni di euro.

In caso contrario non è da escludere che Ausilio e Marotta possano lavorare sotto traccia per soffiare Chiesa alla Juventus a parametro zero l'anno successivo, quando andrebbe in scadenza di contratto.

Come cambia l'Inter

Inter che potrebbe cambiare eventualmente volto al proprio attacco. I nerazzurri stanno trattando Albert Gudmundsson con il Genoa, ma occhio per l'appunto a Federico Chiesa, e con Lautaro Martinez Simone Inzaghi potrebbe anche pensare di schierare un 3-4-2-1/3-4-3 nelle partite in cui dovrà soprattutto attaccare.

Il modulo di riferimento resta il 3-5-2, ma ci piace immaginare anche un cambio di tanto in tanto dal punto di vista tattico.

Partendo dal presupposto che l'Inter scenderà in campo sempre o quasi con il 3-5-2, andiamo a vedere comunque come potrebbe essere il 3-4-3.

Sommer; Pavard, Acerbi (Buongiorno), Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Chiesa, Lautaro, Gudmundsson.

Torino su Gosens

Il Torino avrebbe messo gli occhi su Robin Gosens in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I granata cercano un esterno sinistro di alto livello e il tedesco potrebbe essere perfetto in questo senso avendo grande esperienza anche dal punto di vista internazionale. Inoltre conosce molto bene il calcio italiano avendo vestito le maglie di Atalanta e Inter nel corso della sua carriera.

L'Union Berlino non sembra disposto a fare muro per la sua cessione, anche perché senza coppe si cercherà di abbassare il monte stipendi. L'affare dunque potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.