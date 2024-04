L'Inter programma il mercato delle prossima stagione e gli obiettivi sono più o meno noti: il portiere Bento dell' Athletico Paranaense; Alessandro Buongiorno del Torino; Albert Gudmundsson del Genoa e, ultimo in ordine di tempo, Alex Sandro che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus e che, secondo rumor non confermati, verrebbe proposto a diverse squadre della Serie A e rientrerebbero per forza di cose anche Inter e Milan. Non sarebbe una novità in casa nerazzurra visto quanto successo la scorsa stagione con Cuadrado - uno dei simboli bianconeri - andato via dalla Juve per arrivare all'Inter.

Si tratta però di una voce difficile da confermare così come da leggere perché sembra difficile che l'Inter - che sulla mancina ha già diversi giocatori sia come braccetti che come esterni - possa gettarsi sul brasiliano, tuttavia i profili analizzati permetterebbero a Simone Inzaghi di variare il 3-5-2 al 4-3-1-2. Inoltre, si attendono gli arrivi a zero di Piotr Zielinski del Napoli e Mehdi Taremi del Porto che garantiranno tecnica ed esperienza al club.

Le strategie per una nuova Inter

Le operazioni che vorrebbe condurre l'Inter non sono molto semplici. Buongiorno ad esempio, legato ai granata fino al 2028, costa intorno ai 40 milioni di euro, mentre per l'attaccante del Genoa, in scadenza nel 2027, ci vogliono circa 35 milioni di euro.

Più abbordabile la trattativa Bento, per il quale ci sarebbero stati diversi contatti. L'estremo difensore brasiliano avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. A questi si è aggiunto il nome di Alex Sandro che non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus e che lascerà Torino a fine stagione. Il suo agente lo potrebbe offrire a diverse squadre di A, compresa l'Inter, in un'operazione simile a quella dell'anno scorso con Cuadrado.

Per fare cassa, invece, i dirigenti meneghini potrebbero ceder Denzel Dumfries che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e che interesserebbe a Manchester United e Chelsea. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro. Non si escluderebbe la cessione in caso di offerta di Arnautovic che potrebbe partire in caso di offerta da circa 5 milioni di euro.

Le qualità per le varianti tattiche

L'Inter punta ad allestire una rosa completa con profili intercambiabili in grado di agire in diversi ruoli. Buongiorno può agire da terzo o centrale nella difesa a tre e sa interpretare anche il ruolo di centrale nella difesa a quattro. Gudmundsson può essere schierato da seconda punta, prima punta e all'occorrenza da mezzala. Alex Sandro è stato utilizzato dalla Juventus come terzo centrale di sinistra, terzino o fluidificante a tutta fascia. Taremi è un calciatore molto dotato tecnicamente che può spaziare su tutto il fronte offensivo mentre Zielinski può agire da mezzala o a sostegno delle punte.

Le soluzioni tattiche

L'Inter, grazie alla polivalenza dei calciatori in rosa, avrebbe modo di variare il proprio assetto tattico.

Le possibili formazioni: