Il centrocampista Arthur Melo dopo stagioni difficili condizionate da diversi infortuni ha ritrovato minutaggio e titolarità nella Fiorentina in questa stagione e contro il Monza ha realizzato il suo primo gol con la squadra toscana. Prestazioni quelle del brasiliano che hanno attirato l'interesse di società inglesi. La Juventus valuta il centrocampista brasiliano circa 20 milioni di euro.

Il brasiliano Arthur Melo ha giocato fino ad adesso in stagione con la Fiorentina 45 match

Dopo stagioni segnate dalla mancanza di occasioni alla Juventus e al Liverpool, Arthur ha finalmente trovato spazio alla Fiorentina.

Con ben 45 presenze in questa stagione, ha dimostrato il suo valore a centrocampo, contribuendo con un gol e quattro assist in varie competizioni. Il suo coinvolgimento è stato fondamentale nel portare avanti la squadra fino alla finale di Conference League, dove punta a conquistare un ambito titolo europeo.

Nonostante le sue prestazioni notevoli, Arthur Melo non resterà a Firenze, poiché la Fiorentina non può permettersi di confermarlo a causa del suo elevato ingaggio. La Juventus, che è proprietaria del suo cartellino, ha già ricevuto delle offerte dal campionato inglese e chiede almeno 15-20 milioni di euro per il suo trasferimento. Questo potrebbe essere un'occasione per Arthur di trovare una nuova società e continuare a mostrare il suo talento in una nuova squadra e in una nuovo campionato.

Il futuro professionale di Arthur Melo

"La Fiorentina non eserciterà l'opzione d'acquisto per Arthur Melo, decisione già presa alcune settimane fa. Il giocatore è pronto a tornare alla Juventus". Questo il post pubblicato da Fabrizio Romano sul suo profilo X in riferimento al futuro professionale di Arthur Melo. Nel post match fra Fiorentina e Monza il centrocampista brasiliano Arthur Melo aveva dichiarato: "Sto molto bene alla Fiorentina, mi sento a casa qui.

Mi piacerebbe restare ma non dipende da me”. Il problema non sarebbe rappresentato dal prezzo del cartellino (circa 21 milioni di euro, che la Fiorentina non avrebbe problemi ad investire) ma a quello dell'ingaggio, attualmente circa 6 milioni di euro a stagione. Sul pagamento dello stipendio del brasiliano contribuisce infatti anche la società bianconera per metà della somma.

Per questo è più probabile il trasferimento in Inghilterra per il brasiliano, dove troverebbe società in grado di garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna.

Il giocatore Arthur Melo è approdato alla Juventus nel calciomercato estivo del 2020

Arrivato alla Juventus nel Calciomercato estivo del 2020 nello scambio di mercato che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, il brasiliano Arthur Melo non ha mai inciso come ci aspettava anche a causa di infortuni. La scorsa stagione si è trasferito in prestito al Liverpool ma anche in Inghilterra non è riuscito a trovare minutaggio per un infortunio che lo ha condizionato praticamente tutta la stagione. Diversa invece è l'attuale stagione, dove si è dimostrato molto utile alla Fiorentina giocando diversi match.