La Juventus si trova davanti a un bivio importante che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, appena rientrato alla Continassa per iniziare la fase di riatletizzazione, è al centro di valutazioni che vanno oltre il campo e toccano direttamente la programmazione tecnica ed economica del club. Il suo contratto è in scadenza a giugno e, nonostante il tempo stringa, in casa bianconera non è ancora tramontata l’ipotesi di un rinnovo. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, esistono ancora margini per trovare un’intesa, anche se molto dipenderà dalle richieste economiche del giocatore e del suo entourage.

Il nodo rinnovo e le valutazioni della Juventus

Il tema del rinnovo di Vlahovic resta il vero argomento caldo alla Continassa. L’attaccante percepisce attualmente circa 12 milioni di euro a stagione, una cifra considerata elevata dai parametri della nuova Juventus, più attenta alla sostenibilità economica. Proprio da qui passa la possibilità di proseguire insieme: se le pretese dell’entourage del giocatore dovessero scendere al di sotto dell’ingaggio attuale, allora la società potrebbe seriamente sedersi al tavolo per discutere un prolungamento.

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe trovarsi costretta a investire cifre importanti sul mercato per un nuovo attaccante di pari livello, soprattutto in un momento in cui il club sta cercando di razionalizzare le spese.

Vlahovic, inoltre, è un profilo che conosce già l’ambiente, il campionato e le pressioni che comporta vestire la maglia bianconera. Un aspetto non secondario è il rapporto con Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo stima il serbo e non disdegnerebbe affatto una sua permanenza, ritenendolo centrale nel progetto tecnico.

Anche dal punto di vista personale, DV9 ha sempre mostrato un forte legame con la Juventus. Ora resta da capire se, nelle prossime settimane, le parti torneranno a confrontarsi direttamente per cercare un punto d’incontro. Il tempo c’è, ma le decisioni non possono essere rimandate all’infinito.

Il percorso di riabilitazione e il rientro in campo

Parallelamente al discorso contrattuale, Vlahovic è concentrato sul recupero fisico.

Dopo l’operazione alla coscia, il bomber serbo ha trascorso circa due mesi a Belgrado per la prima fase della riabilitazione. In questi giorni è tornato alla Continassa, dove ha iniziato il lavoro di riatletizzazione sotto lo sguardo attento dello staff medico bianconero.

L’obiettivo è tornare al top della forma senza forzare i tempi, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Per questo motivo, lo staff della Juventus ha impostato un percorso graduale, che prevede carichi progressivi e un monitoraggio costante delle condizioni del giocatore. La prudenza è d’obbligo, soprattutto considerando l’importanza di Vlahovic nel finale di stagione.

Il rientro in campo, salvo sorprese, potrebbe avvenire non prima del 4 aprile, quando la Juventus affronterà il Genoa in casa.

Una data cerchiata in rosso, ma che resta indicativa: tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dalle risposte del fisico. Nel frattempo, tra rinnovo e recupero, il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei dossier più delicati e strategici per la Juventus.