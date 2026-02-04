"Comolli deve capire che non è al Nantes ne al Tolosa ma è alla Juventus e cosi non può andare bene" questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube da Alfredo Pedullà. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua critica all'amministratore delegato bianconero dicendo: "Io penso e do un mio umile giudizio, che società cosi importanti debbano cambiare sistema e modo di fare sul mercato. Ottolini come Comolli hanno sul petto uno stemma troppo importante per fare le figure che hanno fatto in questo gennaio. Perché non è possibile che il ds sia stato a Istanbul e si sia fatto respingere da En-nesyri e dal suo entourage".

Pedullà: 'La Juve è stata portata a passeggio da En-nesyri per 3 giorni'

Ancora Pedullà: "La Juventus è stata portata a passeggio da En-nesyri, che non è un calciatore scarso ma neanche Ronaldo, per 3 giorni abbondanti. Dopo quella missione Ottolini, che aveva raggiunto l'accordo con il Fenerbahce, è riuscito a non convincere il calciatore ed è tornato a Torino a mani vuote. La società ha poi voluto spiegarla a modo suo, dicendo di non essere più calciatore ma in realtà è stato il marocchino a rifiutare la vecchia signora. In generale dico che non può essere giusta la strategia di fare un viaggio per andare a prendere un calciatore con il quale hai parlato a telefono e fare ritorno con le pive nel sacco".

Il giornalista ha concluso: "Ripeto, le cose devono cambiare, perché è la Juventus che sta offrendo al calciatore di turno una maglia prestigiosa e non viceversa. Non parliamo di una squadra di periferia ma di un top club e quindi prima di partire per la Turchia Ottolini si sarebbe dovuto accertare che En-nesyri avrebbe certamente accettato certe condizioni. Cosi si sarebbe evitato di fare una figuraccia".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web e fra i suoi followers: "Io tendo a pensare che l’accordo sia stato pressoché totale. Poi evidentemente En-nesyri ha avuto un ripensamento, per quale motivo non si sa. Probabilmente ha dato precedenza ai soldi arabi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La Juventus ha fatto un mercato più che sufficiente. Non regala soldi. Grande Comolli".