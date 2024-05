La Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Bremer in caso di offerta da 70 milioni di euro. In caso di cessione la Juventus valuterebbe l'acquisto di almeno un centrale difensivo. Piacciono Riccardo Calafiori del Bologna e Alessandro Buongiorno del Torino. La somma incassata potrebbe essere utilizzata anche per l'acquisto di un centrocampista, si valuta Khephren Thuram.

La Juventus acquisterebbe un sostituto di Bremer

In caso di cessione di Bremer arriverebbe probabilmente a Torino un sostituto del brasiliano nel reparto arretrato e fra i nomi avvicinati alla società bianconera vi è quello di Riccardo Calafiori, centrale difensivo del Bologna valutato circa 25 milioni di euro.

Un altro giocatore che piace alla Juventus per la difesa è Alessandro Buongiorno, che il Torino valuta almeno 30 milioni di euro, anche se il centrale della nazionale italiana - cresciuto in maglia granata - in passato ha fatto sapere di non gradire un trasferimento in bianconero e quindi per lui pare avere maggiori possibilità il Napoli.

Il rinforzo a centrocampo

A proposito invece di centrocampo uno dei nomi valutati dalla società bianconera è quello di Khephren Thuram, come ha riportato di recente anche la stampa francese. Il figlio d'arte avrebbe un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, considerando il contratto in scadenza a giugno 2025. Il centrocampista francese in questa stagione non ha dato seguito alle prestazioni delle annate precedenti, disputando 27 match segnando 3 gol e fornendo un assist.

Un altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Teun Koopmeiners, giocatore dell'Atalanta che ha una valutazione di mercato di 60 milioni di euro. La Juve potrebbe offrire delle contropartite tecniche per attutire l'investimento: un elemento che può essere inserito nella trattativa è Matias Soulé, che piacerebbe particolarmente all'Atalanta.

L'interesse del Manchester United per Bremer

Una delle società interessate a Gleison Bremer è il Manchester United, che non avrebbe problemi a spendere i 70 milioni di euro necessari per accaparrarsi il cartellino del brasiliano.

La società inglese deve peraltro acquistare proprio un difensore centrale, considerando che Raphael Varane lascerà Manchester a parametro zero a fine stagione.

Le parole di Della Valle

A confermare la possibilità di una cessione di Bremer è stata anche Fabiana Della Valle. La giornalista sportiva a Tv Play ha dichiarato: "Bremer può essere la cessione eccellente della Juventus. Si parte da una base di 70 milioni di euro. 30-40 milioni saranno utilizzati per il sostituto, la parte restante verrà investita per un colpo a centrocampo".