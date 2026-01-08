Il turno infrasettimanale di Serie A volge al termine e nei prossimi turni di Serie A, Serie B e Serie C il calendario propone tante gare interessanti, con sfide che possono dire molto sulle ambizioni delle squadre e sugli equilibri dei rispettivi campionati. In tutte le categorie, l’attesa cresce di giornata in giornata.
In particolare, dopo una settimana di pausa, in Serie C c’è grande voglia di tornare a vedere il campo, i duelli accesi e quelle partite capaci di accendere l’entusiasmo delle piazze e dei tifosi.
Legenda: come leggere l'articolo
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club
Spettatori Serie A
- Como – Bologna
- Udinese – Pisa (1.300)
- Roma – Sassuolo
- Atalanta – Torino
- Lecce – Parma
- Fiorentina – Milan
- Verona – Lazio (2.000)
- Inter – Napoli (1.200)
- Genoa – Cagliari
- Juventus – Cremonese
Serie B
- Avellino – Sampdoria (170, no gr. org.)
- Carrarese – Bari (135)
- Frosinone – Catanzaro (1.035)
- Reggiana – Venezia (260)
- Südtirol – Spezia
- Entella – Monza (450)
- Juve Stabia – Pescara (300, s.o.)
- Cesena – Empoli (150)
- Mantova – Palermo
- Padova – Modena
Spettatori C- gir A
- Vicenza – Ospitaletto
- AlbinoLeffe – Pro Vercelli
- Giana Erminio – Renate (0)
- Brescia – Trento (40)
- Pro Patria – Inter U23 (0)
- Pergolettese – Lumezzane
- V. Verona – Arzignano
- Alcione Milano – Cittadella
- Novara – Dolomiti Bellun.
- Lecco – Triestina
Spettatori girone B
- Ascoli – Ternana (22, fid., no gr. org.)
- Torres – Campobasso
- Ravenna – Forlì (20, fid.)
- Livorno – Juventus U23
- Carpi – Pianese
- Perugia – Bra
- Sambenedettese – Gubbio
- Arezzo – Pontedera
- Pineto – Guidonia
Ser. C- gir C
- A. Cerignola – Potenza (vietata)
- Latina – Trapani
- Sorrento – Foggia (52)
- Crotone – Altamura (17)
- Casarano – Atalanta U23
- Catania – Cavese
- Monopoli – Siracusa
- Casertana – Benevento (vietata)
- Giugliano – Picerno
- Salernitana – Cosenza
Discalimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
