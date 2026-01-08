Il turno infrasettimanale di Serie A volge al termine e nei prossimi turni di Serie A, Serie B e Serie C il calendario propone tante gare interessanti, con sfide che possono dire molto sulle ambizioni delle squadre e sugli equilibri dei rispettivi campionati. In tutte le categorie, l’attesa cresce di giornata in giornata.

In particolare, dopo una settimana di pausa, in Serie C c’è grande voglia di tornare a vedere il campo, i duelli accesi e quelle partite capaci di accendere l’entusiasmo delle piazze e dei tifosi.

Legenda: come leggere l'articolo

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie A

  • Como – Bologna
  • Udinese – Pisa (1.300)
  • Roma – Sassuolo
  • Atalanta – Torino
  • Lecce – Parma
  • Fiorentina – Milan
  • Verona – Lazio (2.000)
  • Inter – Napoli (1.200)
  • Genoa – Cagliari
  • Juventus – Cremonese

Serie B

  • Avellino – Sampdoria (170, no gr. org.)
  • Carrarese – Bari (135)
  • Frosinone – Catanzaro (1.035)
  • Reggiana – Venezia (260)
  • Südtirol – Spezia
  • Entella – Monza (450)
  • Juve Stabia – Pescara (300, s.o.)
  • Cesena – Empoli (150)
  • Mantova – Palermo
  • Padova – Modena

Spettatori C- gir A

  • Vicenza – Ospitaletto
  • AlbinoLeffe – Pro Vercelli
  • Giana Erminio – Renate (0)
  • Brescia – Trento (40)
  • Pro Patria – Inter U23 (0)
  • Pergolettese – Lumezzane
  • V. Verona – Arzignano
  • Alcione Milano – Cittadella
  • Novara – Dolomiti Bellun.
  • Lecco – Triestina

Spettatori girone B

  • Ascoli – Ternana (22, fid., no gr. org.)
  • Torres – Campobasso
  • Ravenna – Forlì (20, fid.)
  • Livorno – Juventus U23
  • Carpi – Pianese
  • Perugia – Bra
  • Sambenedettese – Gubbio
  • Arezzo – Pontedera
  • Pineto – Guidonia

Ser. C- gir C

  • A. Cerignola – Potenza (vietata)
  • Latina – Trapani
  • Sorrento – Foggia (52)
  • Crotone – Altamura (17)
  • Casarano – Atalanta U23
  • Catania – Cavese
  • Monopoli – Siracusa
  • Casertana – Benevento (vietata)
  • Giugliano – Picerno
  • Salernitana – Cosenza

Discalimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
© RIPRODUZIONE VIETATA