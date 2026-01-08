Il turno infrasettimanale di Serie A volge al termine e nei prossimi turni di Serie A, Serie B e Serie C il calendario propone tante gare interessanti, con sfide che possono dire molto sulle ambizioni delle squadre e sugli equilibri dei rispettivi campionati. In tutte le categorie, l’attesa cresce di giornata in giornata.

In particolare, dopo una settimana di pausa, in Serie C c’è grande voglia di tornare a vedere il campo, i duelli accesi e quelle partite capaci di accendere l’entusiasmo delle piazze e dei tifosi.

Legenda: come leggere l'articolo

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie A

Como – Bologna

Udinese – Pisa (1.300)

Roma – Sassuolo

Atalanta – Torino

Lecce – Parma

Fiorentina – Milan

Verona – Lazio (2.000)

Inter – Napoli (1.200)

Genoa – Cagliari

Juventus – Cremonese

Serie B

Avellino – Sampdoria (170, no gr. org.)

Carrarese – Bari (135)

Frosinone – Catanzaro (1.035)

Reggiana – Venezia (260)

Südtirol – Spezia

Entella – Monza (450)

Juve Stabia – Pescara (300, s.o.)

Cesena – Empoli (150)

Mantova – Palermo

Padova – Modena

Spettatori C- gir A

Vicenza – Ospitaletto

AlbinoLeffe – Pro Vercelli

Giana Erminio – Renate (0)

Brescia – Trento (40)

Pro Patria – Inter U23 (0)

Pergolettese – Lumezzane

V. Verona – Arzignano

Alcione Milano – Cittadella

Novara – Dolomiti Bellun.

Lecco – Triestina

Spettatori girone B

Ascoli – Ternana (22, fid., no gr. org.)

Torres – Campobasso

Ravenna – Forlì (20, fid.)

Livorno – Juventus U23

Carpi – Pianese

Perugia – Bra

Sambenedettese – Gubbio

Arezzo – Pontedera

Pineto – Guidonia

Ser. C- gir C

A. Cerignola – Potenza (vietata)

Latina – Trapani

Sorrento – Foggia (52)

Crotone – Altamura (17)

Casarano – Atalanta U23

Catania – Cavese

Monopoli – Siracusa

Casertana – Benevento (vietata)

Giugliano – Picerno

Salernitana – Cosenza

Discalimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.