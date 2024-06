Il giocatore Moise Kean sembra essere prossimo a dire addio alla Juventus. La punta classe 2000 non rientra nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta, che ha approvato la sua cessione. Il contratto di Kean scade nel 2025, ma fino ad ora non è stato possibile raggiungere un'intesa per il rinnovo. Già a gennaio, la separazione sembrava imminente, ma l'Atletico Madrid ha rinunciato a causa dei tempi di recupero più lunghi del previsto per un infortunio subito da Kean. Proprio la società spagnola può essere la destinazione del giocatore, magari in uno scambio con Alvaro Morata ma non è esclusa una sua permanenza in Serie A.

La Juve valuta la cessione di Kean: possibile trasferimento all'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport l'Atletico Madrid e la Juventus potrebbero valutare uno scambio di mercato che riguarderebbe da una parte Alvaro Morata e dall'altra Moise Kean. Lo spagnolo vorrebbe far ritorno a Torino e gradirebbe la terza esperienza professionale con la società bianconera dopo le stagioni 2014-2016 e 2020-2022. Anche Moise Kean accetterebbe un eventuale trasferimento all'Atletico Madrid anche in considerazione del fatto che la punta italiana è stata vicina alla società spagnola nel mercato di gennaio, come già sottolineato ad inizio articolo. Fra le possibilità ci sarebbe anche la permanenza in Serie A.

Moise Kean piace ance a Fiorentina, Bologna e Parma

Sul giocatore Moise Kean ci sarebbero non solo la Fiorentina e il Bologna ma anche il Parma, appena promossa nel massimo campionato italiano dopo aver vinto il campionato di Serie B. Il problema di fondo rispetto ad un trasferimento in Italia è l'ingaggio che guadagna il giocatore, vicino ai 3 milioni di euro a stagione.

Somma che difficilmente sarebbe sostenibile per le prima menzionate, a meno che il giocatore decida di accettare una spalmatura dell'ingaggio andando a sottoscrivere un contratto di diverse stagioni.

Moise Kean è reduce da una stagione difficile condizionata da un infortunio alla tibia che gli ha fatto saltare diversi match.

Sul talento del giocatore italiano non ci sono dubbi, non è un caso che sia seguito da una società importante come l'Atletico Madrid. A 24 anni può ancora crescere e migliorare, per questo potrebbe rappresentare un investimento ideale.

Il settore avanzato della Juve

La Juventus valuta la cessione di Kean ma non solo. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino nel Calciomercato estivo è Arkadius Milik, attualmente infortunato dopo il problema al menisco. Il giocatore rientrerà non prima di 30-40 giorni. Da valutare anche la situazione di Federico Chiesa in scadenza di contratto a giugno 2025. Attualmente si parla di un interesse del Napoli e della Roma, con la società romana che sembra favorita nell'acquisto del giocatore.