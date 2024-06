Nei prossimi mesi, Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus, vista la scadenza del suo contratto prevista per giugno 2025. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su YouTube, la prossima settimana, l'agente del numero 7 bianconero, Fali Ramadani, dovrebbe essere in Italia per discutere il futuro del suo assistito. La situazione sarebbe particolarmente interessante dato che, oltre al Napoli, anche altri club italiani e stranieri avrebbero manifestato il loro interesse per l'ex viola. Nei prossimi giorni, quindi, la situazione di Chiesa sarà da monitorare attentamente visto che Ramadani dovrebbe incontrare la dirigenza della Juventus e, in particolare, Cristiano Giuntoli potrebbe comunicare la volontà di far partire Chiesa in questa sessione di mercato.

La Juventus, infatti, avrebbe altre priorità e l’intenzione sarebbe quella di cedere il numero 7 il prima possibile. Questo consentirebbe a Giuntoli di poter reinvestire i fondi ottenuti su altri obiettivi di mercato, come Teun Koopmeiners e Riccardo Calafiori.

Faccia a faccia Giuntoli-Ramadani

Il summit tra l'agente di Federico Chiesa e i bianconeri sarà cruciale per definire il destino del giocatore. L'impressione che filtra negli ambiti di mercato sarebbe quella che il club e il nel allenatore Thiago Motta avrebbero deciso di vendere l'ex giocatore della Fiorentina, e se fosse davvero così Chiesa dovrebbe iniziare a considerare altre opzioni per il suo futuro. La situazione resterebbe aperta e in evoluzione, ma sembrerebbe sempre più probabile che il numero 7 bianconero possa lasciare la Juventus nei prossimi mesi.

La sua partenza potrebbe segnare un'importante svolta nelle strategie di mercato del club torinese, che mira a rafforzare la propria rosa con nuovi innesti. L’anarchia tattica di Chiesa potrebbe non piacere troppo a Thiago Motta che preferirebbe avere il maggior numero di giocatori coinvolti nelle sue manovre di gioco. Un esempio di come la pensa il tecnico classe 82 può essere Riccardo Orsolini che spesso è stato tenuto in panchina dall’allenatore nel suo periodo bolognese.

Chiesa rischierebbe di fare la stessa fine e questo per la Juventus potrebbe essere un problema e per questo si valuterebbe una separazione tra le partite.

Attesa la firma di Thiago Motta

La prossima settimana, sarà particolarmente intensa per la Juventus. Infatti, oltre al summit tra Giuntoli e l’agente di Chiesa, è attesa anche la firma di Thiago Motta sul contratto che lo legherà ai bianconeri.

Il tecnico italo brasiliano tra martedì 11 e mercoledì 12 giugno dovrebbe siglare l’accordo con la Juventus. Thiago Motta si legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027. Dopo la firma, arriverà l’annuncio ufficiale da parte della Juventus. Thiago Motta, probabilmente firmerà per via telematica e il suo arrivo a Torino dovrebbe avvenire ai primi di luglio quando prenderà visione delle strutture della Continassa. Il raduno della Juventus è fissato per il 10 luglio e da li in avanti l’allenatore inizierà ad impartire i suoi dettami tattici.