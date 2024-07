Nelle scorse ore il giornalista Mirko Nicolino ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come il ds della Juventus Cristiano Giuntoli vorrebbe completare la rosa dei bianconeri acquistando altri sei calciatori, cedendone nove attualmente in rosa, pur non elencando i loro nomi. Nicolino ha poi precisato come la trattativa per la cessione di Dean Huijsen sia completamente slegata rispetto a quella di Matias Soulè.

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Mirko Nicolino ha scritto un messaggio sul proprio account X rivelando quello che sarebbe il piano del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli per la sessione di calciomercato in corso: "Nelle intenzioni di Giuntoli, per completare la rosa sulla base "anche" delle indicazioni di Motta, da qui a fine mercato dovrebbero esserci orientativamente sei innesti e nove cessioni".

Nicolino, in un secondo messaggio, ha poi fatto riferimento a quelle che sarebbero le situazioni intorno a Dean Huijsen e Matias Soulè, due profili in uscita dalla Juventus: "Un paio di precisazioni: la prima, l'affare Huijsen non ha nulla a che vedere con la trattativa per Soulè; la seconda, la Juventus conduce le trattative in uscita sulla base degli interessi propri e non della Serie A, la cui sostenibilità non è un problema della Continassa".

Restando in tema cessioni, Nicolino ha aggiunto: "Daniele Rugani è rimasto a Torino per un problemino alla caviglia. Il difensore della Juventus rimane sul mercato, ma la sua posizione al momento non è la stessa dei vari De Sciglio, Arthur, Szczesny e McKennie".

Infine il giornalista ha scritto dell'argomento main sponsor della Juve: "Si muove qualcosa di importante per il nuovo main sponsor della Juventus.

Dopo che gli arabi non sono andati oltre i 26 milioni, i bianconeri potrebbero presto associarsi a un brand americano. Già per l'inizio del campionato? Vedremo".

I tifosi rispondono a Nicolino: 'Quella bianconera era una squadra da rifondare'

Tanti tifosi bianconeri hanno commentato le parole di Nicolino: "Sarà difficile ma non posso dargli torto!

Per me la Juve delle passate 4 stagioni era da rifondare per almeno 3/4 dei titolari e altrettanto delle riserve; quindi si, ci vorrebbero ancora 1 terzino destro, una mezz'ala, due esterni alti, un centravanti e un altro centrale" dice un utente X evidentemente in linea col pensiero del giornalista.

Un altro poi aggiunge: "Comunque se ti rimangono in rosa Kostic è Milik non è un dramma, l'importante è cedere gli altri, risolvere la grana Chiesa e, oltre Koopmeiners e Todibo, azzeccare la scelta sugli esterni offensivi".

Infine un tifoso più scetticamente sottolinea: "15 operazioni in meno di 40 giorni. Alle condizioni desiderate. Dopo aver "dichiaratamente" messo alla porta 5/6 giocatori. Speriamo bene".