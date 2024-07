La Juventus è impegnata nel mercato sia in entrata che in uscita per quanto riguarda la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sono vicini a chiudere l'acquisto di Jean-Clair Todibo dal Nizza. Il centrale difensivo francese è stato individuato come il giocatore ideale da affiancare a Bremer al centro della retroguardia, un investimento che rafforzerebbe significativamente la linea difensiva della squadra. Tale arrivo agevolerebbe la cessione in prestito di Tiago Djalò, che ha bisogno di giocare titolare per recuperare la forma ideale dopo che la scorsa stagione è stato fermo per un infortunio al ginocchio.

La Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Djalò in prestito

L'arrivo di Jean-Clair Todibo, tuttavia, diminuirebbe ulteriormente la possibilità di giocare per un altro difensore che non sta avendo un grande percorso professionale alla Juventus: Tiago Djaló. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni si è rinforzata l'idea di prestare Djaló per una stagione. L'obiettivo del prestito sarebbe permettergli di accumulare minuti di gioco, essenziali per il suo recupero completo e per un eventuale ritorno in bianconero con una condizione e uno status migliorati.

Djaló ha subito una grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro il 4 marzo 2023, e da quel momento ha giocato solo 16 minuti ufficiali, nell'ultima partita di Serie A contro il Monza.

Questo lungo periodo di inattività ha compromesso il suo l'impiego e la sua capacità di competere ai massimi livelli, rendendo il prestito una soluzione ideale per consentirgli di recuperare forma e fiducia.

La Juventus deciderà il futuro professionale di Djalò negli ultimi giorni di mercato

Le valutazioni della Juventus sono ancora in corso, ma appare chiaro che, sotto la guida di Thiago Motta, Djaló avrebbe poche occasione di gioco nell'immediato futuro.

Probabilmente si aspetterà gli ultimi giorni di mercato per decidere su un'eventuale partenza del centrale difensivo portoghese, che ha il vantaggio di poter giocare anche da terzino, come già fatto nella sua precedente esperienza professionale al Lille. Il 24enne è stato acquistato dalla Juventus nel recente Calciomercato invernale per circa 3 milioni di euro, con la società bianconera che ha anticipato l'Inter che avrebbe invece voluto ingaggiarlo a parametro zero.

Non solo Djalò, sarebbe pronto a lasciare la Juventus anche Daniele Rugani

La Juventus starebbe valutando un'altra cessione, in questo caso non in prestito ma a titolo definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Daniele Rugani lascerà la società bianconera. Il centrale difensivo piace all'Ajax ma non solo, si parla anche di un interesse della Fiorentina, che segue fra l'altro anche un altro giocatore della Juventus, Weston McKennie, valutato circa 20 milioni di euro dalla società bianconera.