Federico Chiesa è uno dei giocatori che non rientra nel nuovo piano della Juventus. Il club bianconero ha preferito escludere il suo numero 7 dai convocati per le gare contro il Brest e la Next Gen, sollevando diverse domande sul suo futuro. Tuttavia, il giocatore ha risposto con un segnale molto chiaro tramite il suo profilo Instagram. Infatti, il giocatore classe '97 ha postato una foto che lo ritrae mentre esulta dopo un gol realizzato con la Vecchia Signora. La didascalia è stata arricchita da due emoji bianconere, un chiaro segnale della sua volontà di restare alla Juventus.

Questo gesto non è passato inosservato, soprattutto perché Chiesa posta raramente su Instagram e negli ultimi giorni è apparso più attivo del solito, condividendo immagini che lo ritraggono con la maglia bianconera. Questo comportamento sembra indicare il desiderio del giocatore di continuare a far parte della squadra, nonostante le recenti decisioni del club. La posizione della Juventus e del tecnico Thiago Motta, però, non sembra essere cambiata.

Braccio di ferro tra Chiesa e la Juventus

Per l'allenatore classe '82, Chiesa non è una priorità tattica e, con il contratto in scadenza nel 2025, la situazione si complica ulteriormente. Se Chiesa rimanesse, c’è il rischio concreto che possa lasciare a parametro zero tra un anno.

Eventualità che il club vorrebbe evitare. Chi potrebbe risolvere la situazione, però, è lo stesso giocatore che potrebbe accettare un rinnovo a cifre più basse. Nessuno è nella testa di Chiesa, ma se la sua volontà è quella di restare alla Juventus, un segnale di attaccamento sarebbe proprio quello di tendere la mano al club bianconero per un rinnovo a cifre diverse rispetto a quelle attuali.

Giuntoli deve fare 3 acquisti

Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando su altre piste di mercato. L'obiettivo principale è chiudere per Jean-Clair Todibo e assicurarsi due esterni. L'affare per Teun Koopmeiners sembra infatti complicarsi, spingendo la Juventus a considerare alternative come Wenderson Galeno e Nico Gonzalez.

Anche Francisco Conceição è un nome che piace ai bianconeri.

Le prossime settimane saranno dunque cruciali per la Juventus che deve rinforzare la rosa con almeno tre nuovi acquisti. Infatti, l’esordio in campionato dei bianconeri si avvicina e al momento la rosa di Thiago Motta è piuttosto scarna. Il via della Serie A per la Juventus sarà il 19 agosto e almeno per quel giorno la speranza è che l’allenatore possa avere già un paio di nuovi giocatori. Parallelamente, bisognerà risolvere il caso legato a Federico Chiesa. La volontà del giocatore di restare è evidente, ma la dirigenza e il tecnico devono ancora decidere quale sia la soluzione migliore per il futuro della squadra.

La situazione è intricata e ogni mossa sarà fondamentale per definire il volto della Juventus nella prossima stagione. Nel frattempo, i tifosi osservano con attenzione, sperando che la questione si risolva nel migliore dei modi per il club e per Chiesa.