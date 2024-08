Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Juventus e Roma starebbero trattando per il passaggio a titolo temporaneo con eventuale diritto di riscatto fissato a cinque milioni di Tiago Djalò, giovane difensore portoghese ex Nizza. I bianconeri, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, nel frattempo continuerebbero a trattare con il Milan per l'acquisizione di Pierre Kalulu.

La Juventus tratta con la Roma per il passaggio in prestito nella capitale di Tiago Djalò

La Juventus e la Roma starebbero trattando per Tiago Djalò, difensore portoghese approdato a Torino appena lo scorso gennaio.

Le due società avrebbero dunque impostato un'operazione basata sul prestito con diritto di riscatto fissato sui cinque milioni di euro, praticamente la stessa cifra che versò il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli nella precedente campagna rafforzamenti infernale nelle casse del Nizza.

Djalò approderebbe quindi nella capitale per giocarsi un posto da titolare con Gianluca Mancini ed Evan N'Dicka ma al contrario dei due centrali giallorossi, il portoghese porterebbe in dote con se una velocità di base particolarmente utile per il gioco di Daniele De Rossi. Il tecnico romano vorrebbe infatti tenere la squadra con il baricentro alto per pressare l'avversario nella propria trequarti, esponendosi cosi ovviamente alle ripartenze altrui.

Un rischio a cui Djalò potrebbe porre una toppa, andando a coprire gli spazi lasciati alle proprie spalle in minor tempo e dunque con maggiore efficacia.

Pedullà: 'I bianconeri a oggi non stanno prendendo in considerazione alternative a Kalulu del Milan'

Per un difensore che potrebbe uscire dalla Juventus, un altro ne dovrebbe entrare e secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il favorito per approdare alla Continassa sarebbe Pierre Kalulu: "Per il francese entro un’ora avrà un nuovo contatto telefonico.

Il Milan ha lasciato libertà di scelta al difensore, ma alla Juventus avrebbe maggiore spazio rispetto a quanto non accadrebbe al Milan". Questo quanto scritto sul proprio account X da Pedullà che poi ha sottolineato: "Non trova riscontro la voce di un rifiuto definitivo emersa in mattinata. Per il momento la Juventus non prende in considerazione alternative".

Un messaggio, quello scritto da Pedullà, che ha catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Con tutto il rispetto per Kalulu, ma sbaglio o CR7 ha impiegato meno tempo nel decidere di lasciare il Real per la Juve? Qualcosa nella gestione della trattativa penso non abbia funzionato" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "È possibile che stiano aspettando le uscite ufficiali di Djalò e Rugani per affondare definitivamente su Kalulu".