Parma-Milan si affrontano nella seconda giornata di Serie A 2024/2025 sabato 24 agosto alle ore 18:30.

Le due formazioni si presentano entrambe con un punto a testa. Nella prima giornata c'è infatti stato un passo falso per i rossoneri, che hanno rimediato un 2-2 a San Siro contro il Torino, recuperando in zona Cesarini dopo il doppio svantaggio. Discutibili forse sono state anche alcune scelte del nuovo allenatore Fonseca sull’undici iniziale, afflitto dai soliti annosi bug difensivi, con davanti un Leao discontinuo e Jovic mai incisivo per tutti i 90 minuti.

I ducali invece hanno fermato in casa la Fiorentina per 1-1, in un match che hanno anche rischiato di vincere con un calcio piazzato e in cui non hanno mai fatto annoiare il portiere Terracciano. I gialloblù hanno dato l’impressione di essere solidi e che, in particolare nelle gare casalinghe al Tardini, venderanno cara la pelle. Niente male per una squadra che torna in A dopo tre anni di purgatorio.

Le novità in campo dei rossoneri e il punto sui precedenti

Il nuovo centrocampista Fofana in casa Milan è da poco atterrato a Milano e potrebbe essere schierato a centrocampo con il collega Reijnders, recuperando e servendo palloni e facendo da “motore”. L’olandese a quel punto sarebbe più libero di esprimere la sua peculiare abilità creativa.

Thiaw non dovrebbe essere nei titolari, reduce da un pasticcio che ha portato il Torino in vantaggio nei primi minuti. Sulle fasce toccherà a Hernandez e all'altro nuovo arrivo Emerson Royal. In avanti Morata sarà assente per infortunio. Rimane il dubbio Jovic, prestazione in ombra, oppure Okafor. Il turco è risultato decisivo salvando la partita all’ultimo minuto.

L’ultimo scontro nella città emiliana per il Milan, risale al 10 aprile 2021, quando vinse per 3-1. Le statistiche complessive dei precedenti incontri tra le due squadre pendono decisamente a favore del club rossonero che ha prevalso per 54 volte (per metà esatta fuori casa), 11 pareggi e 13 sconfitte.

Le probabili formazioni dei due allenatori e dove vedere la gara in tv

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Saelemaekers, Pulisic, Leao; Jovic. All. Fonseca.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, ma anche su Sky, al canale 214 Dazn 1 e su Tivusat.