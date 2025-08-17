La Juventus seguirebbe Edon Zhegrova: la società avrebbe già avviato contatti esplorativi con il Lille e potrebbe accelerare qualora dovesse partire Nico Gonzalez e al tempo stesso se ci fossero delle complicazioni per arrivare a Jadon Sancho.

L'esterno offensivo kosovaro Zhegrova rappresenterebbe una soluzione versatile per i bianconeri, essendo capace di giocare sia a destra che a sinistra, ideale per i sistemi offensivi di Igor Tudor. La Juventus potrebbe offrire per lui tra i 15 e i 25 milioni di euro.

Il rifiuto al rinnovo con Lille

Recentemente Zhegrova ha comunicato al Lille di non voler rinnovare il contratto, in scadenza nel giugno 2026.

Questo aumenta l’interesse dei club stranieri. La società francese, che valutava l’ala intorno ai 30 milioni di euro, potrebbe dover trattare già in queste settimane per non rischiare di perderlo a parametro zero a giugno.

Non solo la Juventus: anche il Napoli segue Zhegrova da settimane. L’ala è vista come rinforzo importante nel reparto offensivo di Antonio Conte, capace di portare dribbling, rapidità e gol. Gli azzurri potrebbero proporre un contratto quinquennale con bonus legati a gol e assist, puntando a convincere il giocatore a scegliere la Serie A.

Anche l’Olympique Marsiglia è entrato nella trattativa, con un’offerta da 20 milioni più bonus, rifiutata dal Lille come insufficiente. Il club della Costa Azzurra promette al giocatore un ruolo da protagonista in Ligue 1 e la possibilità di giocare le competizioni europee.

Nel frattempo Zhegrova continua ad allenarsi con il Lille, consapevole che il prossimo club determinerà le sue opportunità future. La sua decisione dovrà tenere conto della possibilità di giocare da protagonista, migliorare le proprie prestazioni e crescere come calciatore.

Chi è Zhegrova

Edon Zhegrova, classe 1999, è nato a Herford, in Germania, ma si è formato calcisticamente in Belgio. Ha mostrato talento precoce con il Genk, prima di trasferirsi al Lille nel 2021, dove in questi quattro anni è diventato uno dei profili più interessanti della Ligue 1.

Tecnicamente l’esterno kosovaro è rapido negli spazi stretti, abile nei cross e letale in zona gol. Predilige partire dalla fascia destra, accentrarsi e calciare col sinistro potente, ma può giocare anche a sinistra grazie alla sua agilità. La capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno lo rende perfetto per squadre che amano il contropiede veloce e il calcio verticale.