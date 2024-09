Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato alla Juventus e alle indiscrezioni di Calciomercato che vorrebbero i bianconeri sulle orme di Jonathan David del Lille. Mecca poi sottolineato come la formazione guidata da Thiago Motta non possa fare a meno del nuovo acquisto a centrocampo Khephren Thuram.

Juventus, Mecca: 'Se Giuntoli dovesse prendere Jonathan David a parametro zero farebbe un colpaccio assoluto'

Lo speaker radiofonico espero di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus ed il ds Cristiano Giuntoli pronto a valutare un colpo in attacco per l'anno prossimo: "Se la Juve dovesse prendere Jonathan David a parametro zero il prossimo anno sarebbe un colpaccio assoluto".

La notizia commentata da Mecca troverebbe diversi appigli da prendere in considerazione: innanzitutto David non sembrerebbe voler rinnovare con il Lille, squadra francese con la quale l'attaccante vedrà il proprio contratto scadere al termine della stagione in corso. Secondo poi la Juventus potrebbe dover tornare in sede di mercato nella prossima annata per trovare un vice Vlahovic, soprattutto se si considera che il contratto di Milik andrà in scadenza nel successivo 2026.

Mecca, rimanendo in tema Juventus ma passando sul tema del campo, ha evidenziato quanto segue: "Secondo me il giocatore davvero indispensabile di questa Juve per caratteristiche è il signorino Kephren Thuram. E comunque 3 partite, 7 punti, 6 gol fatti e 0 subiti.

Squadra al completo da pochissimi giorni. Leggo critiche sulla Juve come se fosse in crisi totale".

Juventus, i tifosi rispondo a Mecca: 'Jonathan David sarebbe un colpo più a livello economico che tecnico'

Le parole scritte da Edoardo Mecca su X hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Credo che qualunque squadra prenda Jonathan David (esempio Inter o Juve) faccia il colpaccio ma più per motivi economici (un 2000 senza esborso di cartellino a quei numeri è oro) che per una questione tecnica.

A me non sembra un gran giocatore. Per dire, alla Juve lo vedo come una gran riserva" dice un utente X. Un altro tifoso poi aggiunge: "Jonathan David pallino di Giuntoli da 4 anni buoni e in più c'è in scadenza Dusan che a bilancio costa un enormità. Secondo me la Juve farà un serio tentativo e magari già a gennaio mettendo quei 15-20 milioni di euro.

Vediamo se sbaglio". Infine un tifoso va controcorrente dicendo: "Che vada dove vada è un giocatore sopravvalutato. Buona occasione solo perché a parametro zero. Al momento in serie A non giocherebbe titolare in nessuna delle grandi squadre".