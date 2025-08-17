La Juventus lavora sul fronte calciomercato per arricchire il parco giocatori a disposizione di Igor Tudor. Uno dei tasselli fondamentali è l'acquisto di un esterno che possa dare qualità e fisicità al 3-4-2-1 bianconero. Sono diversi i profili monitorati e tra questi ci sarebbe anche Josh Doig, laterale classe 2002 in forza al Sassuolo.

Idea Doig per la fascia mancina

Lo scozzese è uno dei punti di forza della formazione di Grosso come dimostrano le 30 partite della passata stagione in Serie B. Personalità, fisicità, qualità e duttilità vista la sua capacità di giocare sia a cinque che in una difesa a quattro: sono tutte caratteristiche che piacciono alla dirigenza e soprattutto a mister Tudor che ne potrebbe esaltare le qualità nel suo sistema di gioco.

Al momento si parla di un interesse dei bianconeri ma non di una vera trattativa.

Il club neroverde non ha alcuna intenzione di cedere il 23enne e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 18-20 milioni la situazione potrebbe cambiare. Cifra che al momento la Juve non può investire senza qualche cessione illustre come quella di Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Vlahovic.

Doig non è il solo profilo attenzionato dalla Vecchia Signora che continua a monitorare Naheul Molina in uscita dall'Atletico. L'argentino avrebbe aperto a un possibile ritorno in Italia e per ora ha rifiutato il Bournemouth in attesa di un possibile rilancio da parte della Juve. Il club bianconero monitora anche Arnau Martinez del Girona, la cui valutazione si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro.

Anche l'Inter monitora O'Riley

Altro reparto che potrebbe subire ulteriori modifiche è il centrocampo con la dirigenza che vuole regalare un centrocampista di spessore a Tudor. Uno dei principali candidati resta Matt O'Riley, centrocampista danese in forza al Brighton in rete nell'esordio in Premier League contro il Fulham. Il classe 2004 ha tutte le caratteristiche per diventare un elemento importante per il sistema di gioco juventina vista la sua qualità, fisicità e duttilità tattica. La Juve però deve guardarsi dall'interesse di altri top club europei e soprattutto italiani. Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter starebbe sondando il terreno per il classe 2000 viste le difficoltà nell'arrivare a Konè della Roma.

A differenza della Juventus che ha difficoltà nel piazzare alcuni esuberi, il club nerazzurro non avrebbe difficoltà ad accontentare la richiesta di circa 25-28 milioni da parte del Brighton vista la volontà di investire il tesoretto da 45-50 milioni per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. Da capire se i nerazzurri decideranno di affondare il colpo e di iniziare una vera e propria trattativa con i "Seagulls".