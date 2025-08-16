La Juventus si prepara a vivere giorni caldissimi di calciomercato, tra possibili cessioni e mosse strategiche per rinforzare la rosa di Igor Tudor. La situazione che tiene banco riguarda Nico Gonzalez: l’argentino, arrivato soltanto la scorsa estate, è al centro di valutazioni interne e non è escluso che possa essere ceduto se dovesse arrivare un’offerta adeguata. In tal caso, i bianconeri cercherebbero un nuovo innesto offensivo.

A fare il punto è stato il giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, che ha svelato un nome seguito dalla Juventus: Edon Zhegrova, esterno del Lille.

L’esperto di mercato ha dichiarato: “Zhegrova è un esterno offensivo forte che in passato era stato seguito anche da club italiani, era stato seguito anche dal Napoli, nessuno aveva affondato perché fondamentalmente nelle ultime sessioni di mercati il Lille mai aveva aperto definitivamente fino a gennaio una cessione. Adesso sì, è forte l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, malgrado l’arrivo di Paixao, vuole prendere un altro esterno offensivo, si è informata timidamente anche la Juventus, senza fin qui entrare in campo”.

Le parole di Pedullà

Il profilo di Zhegrova piace perché rappresenta un esterno tecnico, veloce e in grado di saltare l’uomo, caratteristiche che alla Juventus mancano soprattutto se Gonzalez dovesse partire.

Il Lille ha sempre fatto muro in passato, ma ora la situazione è diversa: la volontà del giocatore di misurarsi in un contesto più competitivo e la pressione di club come l’Olympique Marsiglia stanno cambiando le carte in tavola.

La Juventus, però, per il momento resta alla finestra. Pedullà ha spiegato i motivi della prudenza bianconera: “Perchè la Juventus deve innanzitutto capire cosa ne sarà di Nico Gonzalez con la formula giusta, con i soldi giusti giusti, essendo arrivato appena la scorsa estate. Quindi vediamo se questa manifestazione di interesse timida porterà qualcosa”.

Douglas Luiz verso il Nottingham

Il mercato della Juventus non si limita solo agli esterni. Sul fronte delle uscite, infatti, c’è un’operazione che pare ormai ai dettagli: Douglas Luiz sarebbe vicino a lasciare Torino dopo appena un anno.

Il centrocampista brasiliano è pronto a trasferirsi al Nottingham Forest, con cui ha già trovato un accordo personale nella giornata del 15 agosto. La Juventus e il club inglese stanno lavorando alla chiusura definitiva della trattativa, che dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo.

La partenza di Douglas Luiz rappresenta una sorpresa, ma al tempo stesso un’importante opportunità per le casse bianconere, che potranno reinvestire la somma incassata. E qui si apre un altro capitolo fondamentale: l’attacco.

Randal Kolo Muani, arrivato a gennaio in prestito dal Paris Saint-Germain, ha lasciato un buon ricordo con prestazioni di livello e gol pesanti. Terminato il prestito, l’attaccante francese è rientrato a Parigi, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. L’idea della dirigenza è di riportarlo subito a Torino con una nuova formula: un prestito con obbligo di riscatto, in modo da dilazionare i costi.