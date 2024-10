La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la difesa già nella sessione di mercato di gennaio. Il club bianconero, alle prese con il grave infortunio di Bemer, starebbe valutando l’opzione di Milan Skriniar.

Nonostante il forte interesse per il centrale slovacco sia iniziato quando era all’Inter, le recenti difficoltà al PSG hanno riacceso l'interesse della Juventus. Luis Enrique non è riuscito al momento a valorizzare il talento ex Inter, il che potrebbe aprire le porte a un trasferimento. La dirigenza juventina, sta monitorando con attenzione la situazione: tra i nomi al vaglio per la difesa anche quello dello svincolato Sergio Ramos e del centrale difensivo Ardian Ismajli dell'Empoli.

Skriniar, possibile ritorno in Italia

Skriniar, che ha rifiutato il rinnovo con l’Inter per approdare al PSG, ora si trova in una situazione delicata. Con l'inizio di questa stagione, il suo impiego a Parigi non è stato soddisfacente, il che lo ha portato a riflettere su un possibile cambio di scena. La Juventus rappresenterebbe per lui una nuova opportunità per rilanciarsi e ritrovare la centralità in un progetto ambizioso. Tuttavia, per portare a termine l'operazione, la Juventus dovrà affrontare non poche difficoltà. L'idea sarebbe quella di un prestito, con il PSG che dovrebbe contribuire al pagamento di un ingaggio che si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus.

Ramos, strada poco percorribile

Oltre a Milan Skriniar, il nome di Sergio Ramos è emerso tra le voci di mercato. L’ex capitano del Real Madrid, attualmente svincolato, potrebbe essere una soluzione temporanea per la Juventus, che ha bisogno di esperienza in difesa. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli non sembra intenzionato a seguire questa pista.

Pur riconoscendo il valore del giocatore spagnolo, la Juventus ha in mente altre strategie e profili per rinforzare la propria retroguardia. Con il mercato invernale alle porte, l'attenzione resta focalizzata su Skriniar, un calciatore che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della squadra.

Juventus, c'è l'ipotesi Ismajli

Tra gli altri nomi accostati alla Juventus nelle ultime giornate ci sarebbe anche quello di Ardian Ismajli dell'Empoli, entrale difensivo che sta stupendo per qualità e costanza. Con un fisico possente e una grande capacità di lettura del gioco, Ardian Ismajli è in grado di contrastare efficacemente gli attaccanti avversari. La Juventus starebbe valutando anche l'ipotesi di un suo acquisto per operare nella sessione di Calciomercato di riparazione di gennaio con un profilo low-cost. Il sogno rimane come detto Skriniar e il suo ritorno in Italia permetterebbe ai bianconeri di avere sin da subito un calciatore di caratura internazionale a disposizione.