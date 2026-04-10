Il futuro della Roma continua a essere al centro delle discussioni e le parole del giornalista Matteo Moretto, rilasciate su Youtube, potrebbero accendere ulteriormente il dibattito. L’esperto di calciomercato ha analizzato la situazione interna al club giallorosso, soffermandosi in particolare sui rapporti tra la guida tecnica e la dirigenza, oltre a lanciare un’ipotesi significativa in vista della prossima stagione.

Le parole di Moretto e gli equilibri interni

Matteo Moretto ha dichiarato: "Occhio sempre al rapporto che c'é fra Gian Piero Gasperini e Ricky Massara, perché sappiamo quanto il tecnico piemontese sia diretto nelle sue richieste e non abbia problemi a rivelare i suoi desideri.

Quindi bisognerà attendere le scelte di fine anno dei Friedkin, che saranno chiamati a fare delle valutazioni. Ma voglio comunque ribadire un punto, ovvero del rapporto che si sta consolidando in queste settimane fra Gian Piero Gasperini e Cristiano Giuntoli. L'ex ds di Napoli e Juventus è un nome svincolato e che va tenuto in considerazione". Parole che evidenziano come i rapporti interni alla Roma siano sotto osservazione, con il tecnico piemontese noto per la sua franchezza e per la tendenza a chiedere giocatori funzionali al proprio sistema di gioco. La decisione finale spetterà alla proprietà, che dovrà valutare attentamente la direzione da intraprendere.

Frizioni stagionali e possibili sviluppi

Una notizia che non sorprende, viste le frizioni registrate per gran parte della stagione tra Gasperini e Massara. Il tecnico non ha mai nascosto la propria insoddisfazione per alcuni elementi della rosa, ritenuti poco adatti al suo calcio intenso e aggressivo. Il direttore sportivo, dal canto suo, ha provato a intervenire sia nella sessione estiva sia in quella di gennaio, inserendo diversi giocatori spesso arrivati in prestito e non sempre perfettamente funzionali alle idee dell’allenatore. Questo scenario ha creato una situazione di equilibrio precario che ora potrebbe portare a riflessioni profonde. L’eventuale ingresso di una figura come Giuntoli, in sintonia con Gasperini, rappresenterebbe una svolta significativa per il progetto giallorosso, aprendo la strada a una possibile riorganizzazione in vista della prossima stagione.