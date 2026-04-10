L'opinionista Fabio Bergomi ha registrato un video nelle scorse ore sul proprio canale Youtube, sganciando quella che potrebbe essere una bomba di calciomercato per l'Inter: "Fonti interne al club mi dicono che comprerà un campione generazionale, un fuoriclasse mondiale nel suo ruolo. Non so da dove arriverà, non so in che ruolo verrà fatto ma questa volta il colpo in canna c'é davvero. Parliamo di un calciatore molto importante ma che non è ancora stato accostato alla società nerazzurra. Ad esempio abbiamo letto di Salah ma non si tratterà di un profilo che media e giornali hanno accostato all'Inter".

Bergomi: 'Barella rinnoverà per 4 anni, Bastoni vede solo l'Inter'

Un Bergomi scatenato ha poi dato altre due notizia davvero pesanti in casa Inter: "Posso dire in maniera diretta e decisa, che piaccia o meno, che Niccolò Barella rinnoverà per altri 4 anni il suo contratto con l'Inter. Presto ci sarà l'incontro e si metterà tutto nero su bianco, perché il ragazzo ha il cuore nerazzurro e non ha nessuna intenzione di mollare tutto quello che ha costruito a Milano. Lui vuole stare qua, almeno fino a quando avrà 32 o 33 anni, poi magari per l'ultimo contratto della carriera ci sarà tempo e spazio per un'esperienza fuori dalla Pinetina".

Ancora Bergomi: "La terza notizia che do riguarda Bastoni: ammetto che anche a me erano arrivate voci di un possibile interesse del Barcellona, tanto è vero che avevo anche parlato di cifre possibili messe sul tavolo.

Però io ho sempre sostenuto che la volontà del ragazzo è stata quella di restare all'Inter e come in passato Bastoni ha detto al suo entourage di non informarlo nemmeno di possibili offerte. Certo, è chiaro che se alla Pinetina si presentassero certi club ogni calciatore verrebbe informato ma ad oggi per Bastoni c'é solo l'Inter".

I tifosi rispondono a Bergomi

Le parole di Bergomi hanno acceso la discussione e la fantasia degli utenti su Youtube. "Già ho i brividi pensando a quale sarà il fuoriclasse. Perché posso mai fidarmi di gente che dice che questa squadra sia difficilmente migliorabile?" scrive un tifoso. Un altro poi ipotizza:" Bernardo Silva o Lewandowski? Con cessione di Thuram o Calhanoglu che io non cederei, i nomi che possono venire in Italia sono quelli purtroppo".