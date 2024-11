Con una difesa in piena emergenza a causa dei numerosi infortuni, la Juventus starebbe valutando il profilo di Jhon Lucumì come possibile obiettivo per il mercato gennaio. Il difensore del Bologna, di nazionalità colombiana, potrebbe lasciare l’Emilia nel caso in cui la società rossoblù venga eliminata dalla Champions League, diventando un’ottima opportunità per la Juventus. Il costo del cartellino di Lucumì viene valutato 15 milioni di euro circa dal Bologna, con la società bianconera che potrebbe cedere alcuni giocatori per finanziare il mercato in entrata.

La Juve potrebbe chiedere il prestito di Lucumì

La sessione di Calciomercato di gennaio della Juventus potrebbe rivelarsi molto impegnativa. In attesa di capire l’entità dell’infortunio occorso a Juan Cabal e dopo quello di Gleison Bremer, alla Juventus starebbero cercando di capire come muoversi e su quali profili puntare per garantire a Thiago Motta dei difensori in grado di sopperire all’attuale emergenza difensiva. Tra questi, uno dei centrali difensivi che l’allenatore bianconero apprezza ed ha già allenato ai tempi del Bologna è Lucumì, per il quale la Juventus potrebbe chiedere il prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

Come giocherebbe la difesa della Juve con il possibile innesto di Lucumì

Difensore che ha già dimostrato una certa eleganza nei movimenti e nel palleggio, Lucumì è un giocatore dalle spiccate doti fisiche e tecniche. Caratteristiche che gli permettono una certa aggressività nella marcatura, negli anticipi e nell’uscire palla al piede dalla propria difesa per poi impostare l’azione di ripartenza.

Schierato nella sua carriera molto spesso come difensore centrale nella difesa a quattro, Lucumì può essere impiegato con buoni risultati anche come terzino sinistro. Ruolo che potrebbe condividere in parte con Andrea Cambiaso e soluzione tattica che Thiago Motta andrebbe ad applicare in determinate situazioni.

Le cessione di Danilo potrebbe finanziare Lucumì

Per finanziare i possibili colpi di mercato in entrata, per la Juventus potrebbe essere necessario vendere alcuni giocatori, che per svariati motivi, non farebbero più parte dei piani tecnici sportivi della società bianconera o sarebbero poco inclini al gioco di Thiago Motta.

Tra questi ci sarebbe anche Danilo. Scivolato dietro le gerarchie del tecnico italo-brasiliano, sul difensore bianconero si starebbe muovendo il Manchester United che su indicazione del nuovo tecnico dei Reds Devils Ruben Amorim, starebbe valutando Danilo come possibile rinforzo per gennaio. La valutazione che la Juventus fa del cartellino del giocatore è di sette milioni di euro circa. Soldi che poi sarebbero reinvestiti sul mercato per rinforzare la difesa.