L’ottimo esordio nelle file della Juventus con il gol che ha sbloccato la partita nella trasferta vittoriosa di Parma, la possibile convivenza con Dusan Vlahovic e tanti buoni propositi. È un Jonathan David a tutto campo quello intervistato da Sportmediaset a margine dell'amichevole tra il suo Canada e la Romania, con l'attaccante che parla degli obiettivi stagionali da raggiungere, del prossimo derby d'Italia Juve-Inter e del suo impatto con la Serie A.

Su Vlahovic: 'Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui'

Nonostante l’opaca prestazione fornita nell’ultima partita di campionato contro il Genoa, l’attaccante canadese sembra molto fiducioso per il prosieguo della stagione e avrebbe già fissato a 25 il numero di gol da realizzare, sottolineando però come gli obiettivi personali non devono diventare un problema.

Ingaggiato dalla Juventus a parametro zero nella scorsa sessione di calciomercato, l’ex attaccante del Lille ha poi voluto dire la sua su una possibile convivenza con Vlahovic: ”Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui”. Dichiarazioni che sembrano voler allontanare qualsiasi dubbio sulla possibilità che uno dei due sia solo il sostituto dell'altro e che non possano giocare insieme.

Magari con un trequartista tecnico come Kenan Yildiz alle loro spalle.

Il derby d’Italia Juve-Inter

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sport Mediaset, David ha poi proseguito approfondendo il discorso sul prossimo derby d'Italia in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Come ha già potuto percepire l’attaccante canadese, Juventus-Inter è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie. Condizione, sottolineata anche dallo stesso David, che impone il massimo impegno da parte dei giocatori bianconeri chiamati a confermare quanto di buono già espresso nelle prime due gare di campionato. L'anno scorso, la partita giocata a San Siro, finì con un rocambolesco 4-4.

Grande protagonista del match fu il turco Yidliz che, con una doppietta nei minuti finali, permise alla Juve di agguantare il pareggio. Il ritorno all'Allianz Stadium, invece, vide i bianconeri prevaleri sui rivali per 1-0, con goal di Conceiçao.

Per David, la Juve può competere su tutti i fronti

David, poi, ha parlato delle chance di poter competere per lo Scudetto e la Champions League. L'attaccante canadese non ha voluto sbilanciarsi su possibili trofei da portare a Torino, però ritiene che la Juventus debba puntare al successo in tutte le manifestazioni a cui è chiamata a partecipare. L’obiettivo comune, ha poi concluso l’attaccante, è quello di arrivare il più distante possibile in tutte le competizioni, tirando poi le somme alla fine della stagione.