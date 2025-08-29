A meno di tre giorni dalla fine di questa sessione di calciomercato, la Juventus starebbe valutando Nico Jackson. Impegnata nella difficile trattativa con il PSG per Kolo Muani, qualora non si giungesse a un accordo tra le parti entro poche ore, la dirigenza bianconera valuterebbe anche l’attaccante del Chelsea come possibile alternativa al francese. Per Jackson, la Juventus punterebbe a un prestito con diritto di riscatto.

Nico Jackson come alternativa a Kolo Muani

L’eventuale trattativa per l'attaccante francese, da tempo obiettivo di mercato della Juventus, si starebbe ulteriormente complicando.

A mettere un freno a un possibile accordo tra le parti ci sarebbe la richiesta da 70 milioni di euro che il PSG continuerebbe a chiedere per il cartellino del giocatore.

Condizione economica piuttosto importante per i bianconeri anche per i paletti del Fair Play Finanziario. Per superare l’ostacolo, la Juventus punterebbe al prestito con obbligo di riscatto a 50/60 milioni di euro più lo stipendio del giocatore. È però chiaro che per un’intesa, il PSG dovrebbe ammorbidire la propria posizione.

Qualora resti lo stallo tra le parti, in breve tempo la dirigenza bianconera punterebbe su altri profili tra cui anche Jackson. L’attaccante senegalese ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 50 milioni di euro e anche in questo caso la Juve dovrebbe lavorare con il Chelsea su un eventuale prestito.

Nico Jackson: come giocherebbe con Tudor

Rispetto a Kolo Muani, l’attuale attaccante del Chelsea ha dimostrato nel tempo una buona duttilità tattica. Caratteristica piuttosto importante per le idee di calcio di Igor Tudor che potrebbe sfruttare la tecnica di Jackson schierando il giocatore come punta centrale in 3-4-2-1, oppure nel 3-5-2 affiancando al calciatore senegalese un altro attaccante.

La velocità di Jackson, il dribbling e la capacità di attaccare la profondità, sarebbero inoltre caratteristiche piuttosto importanti per Tudor che in caso di necessità potrebbe schierare il giocatore anche come esterno offensivo destro o sinistro. Soluzione tattica che potrebbe essere adottata, per necessità, a partita in corso.

Zhegrova se parte Nico Gonzalez

Il calciomercato della Juventus però potrebbe presentare altre sorprese. Oltre al nome di Jackson, un altro profilo che stuzzicherebbe l'interesse dei bianconeri sarebbe quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille.

Apprezzato per le sue doti tecniche e la sua imprevedibilità, il kosovaro ha una valutazione di 20 milioni di euro circa e sarebbe considerato il rinforzo ideale per supportare la manovra d’attacco della squadra di Tudor.

Anche in questo caso, la trattativa non sarebbe semplice. Infatti, l'operazione dipenderebbe dalle cessioni. Più in particolare quella legata a Nico Gonzalez, con il giocatore argentino che non farebbe più parte dei piani tecnici della Juventus. Seppur accostato a lungo a diversi club europei e arabi, a oggi non ci sarebbero però ancora offerte concrete per il suo cartellino.