Tra qualche riflessione e alcune conferme, Igor Tudor e Cristian Chivu hanno già iniziato a preparare il derby d'Italia in programma sabato13 settembre alle ore 18:00. Partita che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe già dare qualche indicazione sulle ambizioni future di Juventus e Inter. Per quanto riguarda il campo, Chivu parrebbe intenzionato a rispolverare Henrikh Mkhitaryan nel ruolo di mezzala, mentre sembra forte la tentazione Jonathan David e Dusan Vlahovic insieme già dal primo minuto per Tudor.

Perché Chivu pensa a Mkhitaryan

L’allenatore dell’Inter si starebbe avvicinando al big match di Serie A contro la Juventus con qualche dubbio, ma anche con delle note positive.

Tra queste sicuramente c'è lo stato di forma di Mkhitaryan.

Le riflessioni di Chivu sull’armeno non derivano solo dall'enorme esperienza e dal bagaglio tecnico del giocatore, ma anche dall’ottima prova che lo stesso ha fornito nell'amichevole di venerdì 5 settembre giocata dall’Inter contro il Padova. Gara terminata 3-1 per i nerazzurri con Mkhitaryan in grande spolvero e autore della rete per l’1-0.

Più in particolare, Chivu sarebbe tentato dall’idea di proporre il centrocampo utilizzato spesso da Simone Inzaghi con Hakan Çalhanoğlu in mediana, Nicolò Barella e appunto Mkhitaryan nel ruolo di mezzala. Sugli esterni dovrebbero invece trovare posto Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

Per Tudor ipotesi 3-4-1-2 con Yildiz come trequartista

Se la tentazione di Chivu porta il nome di Mkhitaryan, quella dell’allenatore croato è invece legata alla possibilità di schierare contemporaneamente David e Vlahovic. Scelta coraggiosa ma che alla fine però potrebbe risultare ben ponderata.

Infatti, se da una parte l’esordio con gol contro il Parma dell’attaccante canadese farebbe ben sperare per il futuro, la rete decisiva del serbo nell’ultima partita di campionato contro il Genoa vinta dalla Juventus per 1-0 avrebbe dato qualche convinzione in più a Tudor. Presupposto che contro l’Inter potrebbe spingere il tecnico a scegliere un 3-4-1-2 con Kenan Yildiz alle loro spalle nel ruolo di trequartista.

L'anno scorso finì 1-0 per la Juve

Le due sfide della stagione 2024/2025 hanno regalato numerose emozioni ai propri tifosi: all'andata a San Siro Inter-Juve si è conclusa con un rocambolesco 4-4. Particolarmente importante l'ingresso di Yildiz dopo un quarto d'ora del secondo tempo, con il turco autore della doppietta che ha riportato la Juventus in parità dopo il momentaneo 4-2 da parte dell'Inter.

La partita di ritorno giocata allo Stadium di Torino ha visto prevalere la Juventus per 1-0. A siglare il gol che ha deciso la gara è stato Francisco Conceição su assist di Kolo Muani. Vittoria risultata poi determinante per la qualificazione alla Champions League da parte dei bianconeri.