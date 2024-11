Il Real Madrid sta vivendo un momento difficile dal punto di vista dei risultati. Dopo la disfatta contro il Barcellona, è arrivata la pesante sconfitta contro il Milan in Champions League. La posizione di Carlo Ancelotti non sembra così più sicura e per questo, secondo la stampa spagnola, il presidente Florentino Perez starebbe valutando diverse soluzioni per un'eventuale sostituzione. Fra i nomi graditi ci sarebbe quello dell'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che sarebbe preferito a Raul e a Zidane.

Il Real Madrid reduce da due sconfitte contro il Barcellona in Liga e il Milan in Champions League

Il Real Madrid, campione d’Europa in carica, sta attraversando un periodo di difficoltà che ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi e la dirigenza. I ‘Blancos’ hanno infatti già subito due sconfitte in sole quattro partite di Champions League, prima contro il Lille e poi con il Milan, e non sembrano riuscire trovare la giusta quadratura. A rendere ancora più grave la situazione c’è anche la pesante umiliazione subita nel ‘Clasico’ contro il Barcellona, con un 0-4 che ha messo in evidenza le difficoltà tattiche e il mancato equilibrio della squadra.

Nonostante l’esperienza di Carlo Ancelotti, che in passato ha sempre saputo risolvere le difficoltà, il tecnico italiano sta lottando per trovare una soluzione ai problemi del Real Madrid.

La squadra appare disunita, con tanti campioni che faticano a coesistere in un sistema di gioco che sembra troppo fragile e facilmente vulnerabile. La sensazione è che la mancanza di una guida forte stia causando uno squilibrio interno che si riflette sui risultati.

Da qui l'idea di affidarsi ad una guida con esperienza, abituata a vincere, come Massimiliano Allegri, che sarebbe preferito a Raul e a Zidane.

Le smentite su un possibile approdo di Massimiliano Allegri alla Roma

“Allegri non andrà ad allenare la Roma, per lui non è neanche una squadra di calcio”, ha dichiarato Galeone in una recente intervista a Radio Kiss Kiss. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi, escludendo categoricamente l’idea che Allegri possa prendere in considerazione un’esperienza con il club giallorosso.

"Lì Max ci va solo per giocare coi cavalli", ha aggiunto con un tono ironico, suggerendo che l’unico interesse di Allegri per Roma sia legato a fattori personali e non calcistici.

Si era parlato anche dell'ipotesi Milan per Massimiliano Allegri, ma attualmente la panchina di Paulo Fonseca è ben salda, a maggior ragione dopo la vittoria nel derby contro l'Inter e, soprattutto, con il recente successo in Champions League contro il Real Madrid allo stadio Bernabeu per 3 a 1. Un passo importante per alimentare speranze di qualificazione agli ottavi da parte della società milanese.