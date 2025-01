In questo inizio di Calciomercato Lazio e Napoli che sono molto interessate a Jacopo Fazzini. Il centrocampista dell'Empoli si è messo in mostra lo scorso anno e in questo avvio di stagione trovando qualche goal e una buona continuità nelle prestazioni. L'interesse della Lazio si è manifestato per primo con il gradimento anche del calciatore, ma il Napoli si è inserito nelle scorse ore nella trattativa cercando di rilanciare con un'offerta più elevata. Sono intanto arrivati indizi sulla possibile cessione, dopo la non convocazione di Fazzini per la prossima partita di campionato tra Empoli e Venezia.

Lazio e Napoli su Fazzini: l'Empoli non lo convoca

Il talento dell'Empoli piace sia ai capitolini che ai partenopei. La Lazio si è interessata per prima a Jacopo Fazzini offrendo un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, l'Empoli però ha rilanciato a 15 milioni come richiesta per privarsi del suo talento.

Proprio nel mezzo di questa empasse il Napoli di De Luarentiis ha deciso di inserirsi e di offrire di una cifra leggermente più alta rispetto alla Lazio. Non è esclusa quindi un'asta che farà felice solo l'Empoli.

Un indizio della possibile imminente partenza del giovane centrocampista intanto è arrivato direttamente dal tecnico degli empolesi Roberto D'Aversa che ha deciso di non convocare Jacopo Fazzini per la sfida che vedrà l'Empoli impegnato in campionato contro il Venezia.

Una scelta che l'allenatore dei toscani ha motivato così: "Ho bisogno di giocatori convinti, lui ha mostrato perplessità e io ho bisogno di gente motivata per fare punti in questo scontro salvezza. La situazione non è limpida e lui ne risente"

Jacopo Fazzini, da campione in Primavera a protagonista in Serie A

Jacopo Fazzini è un centrocampista classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli dove ha contribuito alla vittoria di un campionato Primavera nel 2021.

Nel corso della stagione 2022/23 ha iniziato a essere convocato in prima squadra in Serie A, trovando spazio ed entrando sempre di più nelle rotazioni. È diventato così, ben presto, un giocatore importante per l'Empoli nel ruolo di mezzala, evidenziando una buona qualità palla al piede e in fase offensiva.

In questo avvio di stagione Fazzini ha collezionato nove presenze in Serie A e ha realizzato anche due goal in Coppa Italia, nella vittoria estiva dell'Empoli contro il Catanzaro.