La corsa per raggiungere un posto in Champions League quest'anno in Serie A sembra davvero serrata, con Napoli, Inter ed Atalanta che apparirebbero però una spanna sopra le concorrenti. Ad oggi quindi rimarrebbe un posto valido per la massima competizione europea, che potrebbero diventare due se il ranking UEFA dell'Italia sarà maggiore rispetto a quello degli altri campionati, e se lo giocheranno Lazio, Juventus, Milan, Fiorentina e Bologna. Cinque squadre che stanno letteralmente colonizzando la parte alta della graduatoria e che si distanziano tra di loro per un massimo di 5 lunghezze.

Juventus e Lazio balbettano, il Milan va ad intermittenza

La Juventus, visto quanto speso dalla società bianconera in estate, apparirebbe la favorita per centrare il quarto posto, un obiettivo vitale sia per le ambizioni del club piemontese sia per le casse di Madama. La squadra di Thiago Motta non starebbe però riuscendo a dare continuità di risultati e dopo aver convinto contro Atalanta e Milan è di nuovo ricaduta pareggiando contro il Brugge e perdendo per 2 a 1 a Napoli. Una discontinuità che condivide con la Lazio di Marco Baroni: i biancocelesti, quarti in graduatoria a +2 proprio sulla Juventus, sembrerebbero aver perso quella lucidità di inizio stagione. Non a caso negli ultimi 5 incontri, la squadra capitolina ha incassato 2 sconfitte e 2 pareggi, trovando la vittoria solamente contro l'Hellas Verona.

Tra le cosiddette favorite per il quarto posto bisogna poi menzionare il Milan: la formazione rossonera ha affrontato un cambio di guida tecnica molto discusso e dopo aver alzato la Supercoppa italiana [VIDEO]non ha saputo dare quelle risposte che si attendevano dal diavolo. La vittoria in rimonta per 3 a 2 sul Parma di ieri ha sicuramente dato nuove energie alla compagine lombarda che però attualmente si trova a -5 dalla Lazio e con una partita da recuperare contro il temibile Bologna.

Bologna e Fiorentina le outsider più pericolose per il quarto posto valido per la Champions

Proprio il Bologna apparirebbe una delle outsider di questa corsa per il quarto posto valido per l'accesso diretto alla prossima Champions League. Gli uomini di Vincenzo Italiano, partiti in sordina anche a causa delle pesanti cessioni effettuate dalla società emiliana in estate, stanno lentamente risalendo la china, guadagnando risultati di prestigio domenica dopo domenica.

Il doppio 2 a 2 ottenuto contro Roma ed Inter ha elevato la credibilità di una squadra che ad oggi si trova appaiata con il Milan, con una partita da recuperare proprio con i rossoneri e a -5 dalla Lazio.

Anche la Fiorentina deve essere citata tra le outsider più temibili per il quarto posto: la compagine guidata da Raffaele Palladino sembrava aver perso il bandolo della matassa, avendo ottenuto solo 2 punti nelle ultime 5 gare giocate. Il trionfo a sorpresa in casa della Lazio nella serata di ieri ha però rilanciato le ambizioni dei viola, che con una partita in meno attualmente da recuperare contro l'Inter, si trova a 36 punti e -3 dal quarto posto occupato proprio dai biancocelesti.