Vigilia di campionato per il Crotone che affronterà sabato 8 febbraio alle ore 17:30 il Potenza allo Stadio Comunale Ezio Scida.

I calabresi, reduci dal Ko di Potenza (2-1), sono chiamati a vincere per ottenere i primi tre punti casalinghi del 2025: per il match ritornerà in Calabria Pietro De Giorgio, l'allenatore del Potenza, che ha un passato da calciatore proprio dei pitagorici.

Nella mattinata del 7 febbraio, a presentare la gara in conferenza stampa è stato il tecnico rossoblù Emilio Longo.

'Ci sono cose che non mi sono piaciute a Sorrento'

Nell'ultima trasferta contro il Sorrento il Crotone ha mostrato dei problemi di approccio alla gara, come evidenziato da Emilio Longo stesso: "Ci sono cose che non mi sono sicuramente piaciute a Sorrento - ha dichiarato l'allenatore dei calabresi -, parlo dell'atteggiamento e dell'approccio alla gara.

Quello che vogliamo capire è perchè una squadra come la nostra che tiene molto palla e tira tanto in porta non riesce a vincere l'incontro. Nonostante il Crotone sia il migliore attacco del girone non siamo riusciti a trovare il gol nelle occasioni avute. La squadra nelle ultime 17 partite ha perso solamente 2 volte. Dobbiamo essere coscienti, si deve capire che se abbassiamo il livello delle prestazioni in campo non riusciamo ad ottenere i risultati sperati".

Ricci e Murano, possibile impiego dal primo minuto: 'Sembrano con noi da tanto'

Longo ha poi parlato del possibile undici iniziale e delle scelte in attacco: "Federico Ricci e Jacopo Murano potrebbero partire dal primo munito, Murano era già un calciatore pronto per giocare dal primo minuto, Ricci invece si sta integrando nella squadra in breve tempo.

Io ho la fortuna di aver già allenato Murano in passato. Sono arrivati da poco ma sembrano due calciatori che stavano con noi già da tempo. Va fatto un plauso alla squadra che si è fatta aiutare subito da questi due ragazzi".

Capitolo infortunati: 'Barberis non ci sarà'

Per il match il Crotone recupererà Alessio Guerini, che ha scontato un turno di squalifica nell'ultimo turno, ma dovrà fare i conti con qualche assenza: "Barberis sta recuperando ma non sarà tra i convocati, Silva invece sta bene, ha avuto solo un risentimento e conto di averlo tra i convocati per la gara contro il Potenza.

Per Vilardi, che si è fermato nei giorni scorsi, si è trattato solamente di una febbre durata un giorno ed è tornato a lavorare con la squadra quindi sarà anche lui a disposizione. Non abbiamo grandi problemi di formazione. Barberis salterà questa gara ma sarà a disposizione per quella successiva".