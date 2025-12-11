Il prossimo weekend si preannuncia ricco di trasferte importanti in Serie A e B, con numeri da record per i tifosi in trasferta. Tra le sfide più attese spiccano Reggiana–Padova con 476 spettatori ospiti che giá hanno acquistato il tagliando e Catanzaro–Avellino, già sold out con 750 tifosi.

Parma–Lazio vedrà la presenza di circa 3.500 supporter della squadra ospite. Attenzione anche a Atalanta–Cagliari, altro match in cui la passione dei tifosi in trasferta sarà protagonista. A sorpresa, dopo quasi due mesi di chiusura dei settori ospiti, sono stati riaperti anche i settori ospiti dedicati ai tifosi di Pisa (che giocherà a Lecce) e Verona (a Firenze) permettendo ai sostenitori di assistere finalmente alle gare fuori casa e ridando slancio alle trasferte del calcio italiano.

L’apertura dei settori ospiti rappresenta un’importante novità per chi seguiva le proprie squadre a distanza, aumentando l’attesa e l’entusiasmo in vista del weekend calcistico.

In Serie C, nel girone A la capolista Vicenza giocherà contro la Pergolettse. Nel girone B l'Arezzo giocherá in casa contro il Pineto mentre le due concorrenti saranno di scena in trasferta: il Ravenna a Pesaro e l'Ascoli a Guidonia. Sold out il settore ospiti anche dei salernitani a Picerno che confermano di essere i primi per numeri in trasferta in tutta la Serie C.

Invece, il Catania giocherà a Potenza, il Benevento in casa contro il Giugliano e il Cosenza a Trapani. Di seguito tutti i numeri live.

La Legenda

S.O.= sold out

Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card

Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti

Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite

No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati

P.C.= gara disputata a porte chiuse

*=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie C- Gir. A

Lumezzane – Lecco (300)

Alcione Milano – Virtus Verona

Renate – Trento

Inter U23 – Giana Erminio

Cittadella – Novara

Dolomiti Bellun. – Brescia (vietata)

Pergolettese – Vicenza (640)

Ospitaletto – Pro Vercelli

Triestina – AlbinoLeffe (5)

Arzignano – Pro Patria

Ser. C- Girone B

Juventus U23 – Pianese (5)

Campobasso – Perugia (110)

Gubbio – Torres (31)

Forlì – Carpi

Pontedera – Sambenedettese (105)

Ternana – Bra

Guidonia – Ascoli (592, s.o.)

Arezzo – Pineto

Vis Pesaro – Ravenna (374)

Ser. C- gir. C

Picerno – Salernitana (635, s.o.)

Cavese – Siracusa (5)

Trapani – Cosenza (106)

Atalanta U23 – Sorrento

Potenza – Catania (vietata)

Benevento – Giugliano

Casertana – Latina

Altamura – A. Cerignola

Crotone – Casarano (19)

Foggia – Monopoli

Spettatori Serie B

Palermo – Sampdoria (viet. res.)

Juve Stabia – Empoli (65)

Reggiana – Padova (476)

Spezia – Modena

Südtirol – Bari

Venezia – Monza (350)

Catanzaro – Avellino (750, s.o.)

Cesena – Mantova (500)

Carrarese – Entella (78)

Pescara – Frosinone (450)

Serie A