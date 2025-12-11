Il prossimo weekend si preannuncia ricco di trasferte importanti in Serie A e B, con numeri da record per i tifosi in trasferta. Tra le sfide più attese spiccano Reggiana–Padova con 476 spettatori ospiti che giá hanno acquistato il tagliando e Catanzaro–Avellino, già sold out con 750 tifosi.

Parma–Lazio vedrà la presenza di circa 3.500 supporter della squadra ospite. Attenzione anche a Atalanta–Cagliari, altro match in cui la passione dei tifosi in trasferta sarà protagonista. A sorpresa, dopo quasi due mesi di chiusura dei settori ospiti, sono stati riaperti anche i settori ospiti dedicati ai tifosi di Pisa (che giocherà a Lecce) e Verona (a Firenze) permettendo ai sostenitori di assistere finalmente alle gare fuori casa e ridando slancio alle trasferte del calcio italiano.

L’apertura dei settori ospiti rappresenta un’importante novità per chi seguiva le proprie squadre a distanza, aumentando l’attesa e l’entusiasmo in vista del weekend calcistico.

In Serie C, nel girone A la capolista Vicenza giocherà contro la Pergolettse. Nel girone B l'Arezzo giocherá in casa contro il Pineto mentre le due concorrenti saranno di scena in trasferta: il Ravenna a Pesaro e l'Ascoli a Guidonia. Sold out il settore ospiti anche dei salernitani a Picerno che confermano di essere i primi per numeri in trasferta in tutta la Serie C.

Invece, il Catania giocherà a Potenza, il Benevento in casa contro il Giugliano e il Cosenza a Trapani. Di seguito tutti i numeri live.

La Legenda

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori Serie C- Gir. A

  • Lumezzane – Lecco (300)
  • Alcione Milano – Virtus Verona
  • Renate – Trento
  • Inter U23 – Giana Erminio
  • Cittadella – Novara
  • Dolomiti Bellun. – Brescia (vietata)
  • Pergolettese – Vicenza (640)
  • Ospitaletto – Pro Vercelli
  • Triestina – AlbinoLeffe (5)
  • Arzignano – Pro Patria

Ser. C- Girone B

  • Juventus U23 – Pianese (5)
  • Campobasso – Perugia (110)
  • Gubbio – Torres (31)
  • Forlì – Carpi
  • Pontedera – Sambenedettese (105)
  • Ternana – Bra
  • Guidonia – Ascoli (592, s.o.)
  • Arezzo – Pineto
  • Vis Pesaro – Ravenna (374)

Ser. C- gir. C

  • Picerno – Salernitana (635, s.o.)
  • Cavese – Siracusa (5)
  • Trapani – Cosenza (106)
  • Atalanta U23 – Sorrento
  • Potenza – Catania (vietata)
  • Benevento – Giugliano
  • Casertana – Latina
  • Altamura – A. Cerignola
  • Crotone – Casarano (19)
  • Foggia – Monopoli

Spettatori Serie B

  • Palermo – Sampdoria (viet. res.)
  • Juve Stabia – Empoli (65)
  • Reggiana – Padova (476)
  • Spezia – Modena
  • Südtirol – Bari
  • Venezia – Monza (350)
  • Catanzaro – Avellino (750, s.o.)
  • Cesena – Mantova (500)
  • Carrarese – Entella (78)
  • Pescara – Frosinone (450)

Serie A

  • Lecce – Pisa (40, fid., no gr.org.)
  • Torino – Cremonese (465)
  • Parma – Lazio (3.500, s.o.)
  • Atalanta – Cagliari (800)
  • Milan – Sassuolo (203)
  • Fiorentina – Verona (fid.)
  • Udinese – Napoli (900, viet.res., no gr.org.)
  • Genoa – Inter (870, s.o.)
  • Bologna – Juventus (2.500, s.o.)
  • Roma – Como
© RIPRODUZIONE VIETATA