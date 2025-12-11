Il prossimo weekend si preannuncia ricco di trasferte importanti in Serie A e B, con numeri da record per i tifosi in trasferta. Tra le sfide più attese spiccano Reggiana–Padova con 476 spettatori ospiti che giá hanno acquistato il tagliando e Catanzaro–Avellino, già sold out con 750 tifosi.
Parma–Lazio vedrà la presenza di circa 3.500 supporter della squadra ospite. Attenzione anche a Atalanta–Cagliari, altro match in cui la passione dei tifosi in trasferta sarà protagonista. A sorpresa, dopo quasi due mesi di chiusura dei settori ospiti, sono stati riaperti anche i settori ospiti dedicati ai tifosi di Pisa (che giocherà a Lecce) e Verona (a Firenze) permettendo ai sostenitori di assistere finalmente alle gare fuori casa e ridando slancio alle trasferte del calcio italiano.
L’apertura dei settori ospiti rappresenta un’importante novità per chi seguiva le proprie squadre a distanza, aumentando l’attesa e l’entusiasmo in vista del weekend calcistico.
In Serie C, nel girone A la capolista Vicenza giocherà contro la Pergolettse. Nel girone B l'Arezzo giocherá in casa contro il Pineto mentre le due concorrenti saranno di scena in trasferta: il Ravenna a Pesaro e l'Ascoli a Guidonia. Sold out il settore ospiti anche dei salernitani a Picerno che confermano di essere i primi per numeri in trasferta in tutta la Serie C.
Invece, il Catania giocherà a Potenza, il Benevento in casa contro il Giugliano e il Cosenza a Trapani. Di seguito tutti i numeri live.
La Legenda
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club
Spettatori Serie C- Gir. A
- Lumezzane – Lecco (300)
- Alcione Milano – Virtus Verona
- Renate – Trento
- Inter U23 – Giana Erminio
- Cittadella – Novara
- Dolomiti Bellun. – Brescia (vietata)
- Pergolettese – Vicenza (640)
- Ospitaletto – Pro Vercelli
- Triestina – AlbinoLeffe (5)
- Arzignano – Pro Patria
Ser. C- Girone B
- Juventus U23 – Pianese (5)
- Campobasso – Perugia (110)
- Gubbio – Torres (31)
- Forlì – Carpi
- Pontedera – Sambenedettese (105)
- Ternana – Bra
- Guidonia – Ascoli (592, s.o.)
- Arezzo – Pineto
- Vis Pesaro – Ravenna (374)
Ser. C- gir. C
- Picerno – Salernitana (635, s.o.)
- Cavese – Siracusa (5)
- Trapani – Cosenza (106)
- Atalanta U23 – Sorrento
- Potenza – Catania (vietata)
- Benevento – Giugliano
- Casertana – Latina
- Altamura – A. Cerignola
- Crotone – Casarano (19)
- Foggia – Monopoli
Spettatori Serie B
- Palermo – Sampdoria (viet. res.)
- Juve Stabia – Empoli (65)
- Reggiana – Padova (476)
- Spezia – Modena
- Südtirol – Bari
- Venezia – Monza (350)
- Catanzaro – Avellino (750, s.o.)
- Cesena – Mantova (500)
- Carrarese – Entella (78)
- Pescara – Frosinone (450)
Serie A
- Lecce – Pisa (40, fid., no gr.org.)
- Torino – Cremonese (465)
- Parma – Lazio (3.500, s.o.)
- Atalanta – Cagliari (800)
- Milan – Sassuolo (203)
- Fiorentina – Verona (fid.)
- Udinese – Napoli (900, viet.res., no gr.org.)
- Genoa – Inter (870, s.o.)
- Bologna – Juventus (2.500, s.o.)
- Roma – Como