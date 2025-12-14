Due gravi incidenti sono avvenuti nella giornata di questa domenica 14 dicembre 2025 in Calabria. Alle prime luci dell’alba, uno scontro tra due auto sulla Statale 106 a Cassano all’Ionio (in provincia di Cosenza) ha causato tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Poche ore dopo, a Corigliano-Rossano (sempre nel cosentino), un trattore si è ribaltato in campagna, ferendo gravemente il conducente.

Nella serata di venerdì 12 dicembre invece a San Costantino Calabro (provincia di Vibo Valentia) una donna era rimasta ferita dopo essere stata investita da un'automobile.

Incidente sulla Statale a Cassano all'Ionio, ferite più persone

La Strada Statale 106 torna a far parlare di sé. Intorno alle 4:30 di questa domenica, nei pressi degli Scavi di Sibari (comune di Cassano all'Ionio) due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto forte: tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

Sul posto sono intervenuti celermente i sanitari del 118, i Carabinieri e i soccorsi stradali.

Trattore ribaltato, una persona gravemente ferita

Poche ore dopo un altro incidente è avvenuto nel territorio di Corigliano-Rossano. In località Piragineti, un trattore si è ribaltato durante le attività agricole, schiacciando l’uomo che si trovava alla guida.

Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario del 118: l’uomo ha riportato delle gravi ferite a una gamba.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Donna investita a San Costantino Calabro

Nella serata del 12 dicembre lungo una via del centro abitato di San Costantino Calabro (in provincia di Vibo Valentia) una donna di 47 anni, dipendente dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, è stata travolta da un’auto mentre camminava in compagnia di un’amica.

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne stavano procedendo a piedi nello stesso senso di marcia del veicolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, una vettura di grossa cilindrata le ha investite.

L’impatto è stato particolarmente violento per la 47enne, che ha riportato gravi ferite, mentre l’amica è stata colpita solo marginalmente, riportando lesioni lievi.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, allertati da alcuni passanti: la donna ferita è stata trasferita in ospedale.