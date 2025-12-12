Il matrimonio tra Davide Frattesi e l'Inter pare essere sempre più in bilico. Dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, il centrocampista romano raramente è riuscito a conquistarsi un posto da titolare e - secondo alcune indiscrezioni - ora starebbe seriamente considerando l'addio già nella finestra di mercato invernale. Su di lui ci sarebbe anche l'attenzione della Juventus.

Il nodo delle gerarchie in nerazzurro

Davide Frattesi, arrivato all'Inter con grandi aspettative, non ha trovato il posto che sperava. La concorrenza nel centrocampo nerazzurro è aumentata, e non solo da parte dei giocatori già presenti in rosa, come Zielinski, ma anche dai nuovi acquisti, come Sucic.

Il centrocampista romano ha messo insieme finora solo 8 presenze in stagione, con un minutaggio complessivo di 198 minuti e una sola partita da titolare, contro la Cremonese.

Se il giocatore dovesse rimanere ai margini della formazione titolare anche nelle prossime settimane, potrebbe chiedere la cessione già a gennaio, con la Juventus che seguirebbe la situazione con grande attenzione.

La Juventus e il richiamo di Spalletti

L’ex tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, è uno dei principali artefici dell’ "esplosione" del centrocampista, che sotto la sua guida ha saputo valorizzare le sue doti da incursore, segnando anche diversi gol in azzurro. Il sistema di gioco dell'allenatore juventino, il 4-2-3-1, potrebbe adattarsi perfettamente alle caratteristiche di Frattesi, che si è sempre distinto per la sua capacità di coprire ampie zone del campo e di aggredire la profondità.

Questo renderebbe la Juventus una destinazione ideale per il calciatore romano, che potrebbe trovare sotto la guida di Spalletti la continuità che gli manca a Milano.

La trattativa con l'Inter e l'ostacolo economico

Nei mesi scorsi era stato ipotizzato un possibile rinnovo contrattuale di Frattesi con l'Inter, ma il suo entourage, rappresentato dall’agente Beppe Riso, ha sospeso ogni discussione a settembre.

Recentemente, gli agenti sarebbero stati avvistati a Torino, dove avrebbero avuto contatti informali con la dirigenza della Juventus, gettando un’ombra sul futuro del centrocampista all'Inter. L'ostacolo principale della trattativa resta l'aspetto economico: l'Inter valuta il cartellino di Frattesi circa 35 milioni di euro, una cifra considerevole per le casse bianconere. Tuttavia, l'eventuale volontà del calciatore di cambiare aria potrebbe far abbassare le richieste nerazzurre, aprendo la strada a una possibile trattativa con la Juventus.