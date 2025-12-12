Continuano a susseguirsi situazioni delicate in Serie C. Il Trapani è nel pieno delle polemiche con il presidente Antonini che nei giorni scorsi ha minacciato di lasciare.

Il patron del club siciliano ha annunciato poco fa di aver versato quasi 1 milione di euro nelle casse della Trapani Shark e della FC Trapani 1905 per coprire i pagamenti in scadenza il 16 dicembre 2025, con completamento previsto entro il 15 dicembre. La mossa è stata definita una dimostrazione di forza e credibilità, ma evidenzia anche le difficoltà del territorio tra scarso supporto di istituzioni e sponsor.

Antonini terrà prossimamente una conferenza stampa per illustrare la situazione e cercare soluzioni per il futuro dei club, sottolineando che il progetto non può essere sostenuto solo da lui, mentre non sono emersi investitori esterni interessati alle società.

Nuova penalizzazione In Serie C

Ma oggi un'altra notizia ha scosso la Serie C: la Ternana è stata penalizzata.

La societá umbra è al centro di un nuovo caso di giustizia sportiva nel Girone B della Serie C 2025/26: dopo essere stata deferita lo scorso 7 ottobre dalla Co.Vi.So.C., la squadra umbra si è vista infliggere una penalizzazione di cinque punti in classifica da parte del Tribunale Federale Nazionale, con la decisione resa definitiva nella seduta di oggi , 12 dicembre 2025.

Il provvedimento è arrivato poco fa. La sanzione più recente comporta un salto all’indietro in graduatoria: la Ternana, prima protagonista di un avvio di stagione altalenante, scivola in decima posizione con 19 punti, in coabitazione con Campobasso e Juventus Next Gen, mantenendosi però dentro la zona playoff nonostante il danno sportivo subito.

Questa situazione va letta anche nel contesto più ampio delle difficoltà che stanno segnando la stagione in Serie C: la stessa competizione ha già visto l’esclusione del Rimini dal campionato a causa di problemi societari, poi altre penalizzazioni come quella al Campobasso. La Ternana dovrà riorganizzare le proprie ambizioni per cercare di recuperare terreno, soprattutto considerando che la penalizzazione ha tagliato fuori gli umbri da una eventuale qualificazione diretta ai piani alti.

Per la squadra guidata dal tecnico Liverani, la priorità resta ora concentrarsi sul campo. Nonostante i punti decurtati, la classifica attuale lascia spazi di manovra alla Ternana per rientrare tra le squadre di vertice, ma il percorso sarà più difficile e richiederà una serie di risultati positivi consecutivi. La lotta playoff nel Girone B si conferma serrata: ogni punto guadagnato o perso in questo momento può fare la differenza per gli obiettivi stagionali.

Ci sarà il ricorso?

In prospettiva, resta da capire se la società umbra provvederà ad ulteriori azioni legali per mitigare la penalizzazione: la tattica adottata nelle settimane precedenti ha già visto un rinvio dell’udienza e la presentazione di documenti integrativi.

Tuttavia, con la decisione ormai confermata, ora la Ternana dovrà guardare avanti e provare a ritrovare stabilità, equilibrio e continuità di risultati per compensare il handicap in classifica causato dalla sanzione sportiva.