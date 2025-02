Il Crotone ha ripreso gli allenamenti presso il Centro Sportivo Antico Borgo in vista della sfida casalinga della 27esima giornata di Serie C contro il Potenza. La gara, in programma sabato 8 febbraio (ore 17:30) sarà diretta dal Sig. Domenico Leone della sezione AIA di Barletta. Il tecnico Emilio Longo ritroverà il terzino destro Alessio Guerini che dovrebbe tornare titolare. In dubbio rimane la presenza del centrocampista Andrea Barberis, assente nell'ultima gara contro il Sorrento per infortunio. Il match sarà trasmesso in televisione sui canali "Calcio" dell'emittente Sky e in streaming mediante la piattaforma NowTv, sponsor del campionato di Lega Pro.

Longo recupera Guerini, Barberis in dubbio

Nel match del weekend il Crotone potrà contare sulla presenza del terzino destro Alessio Guerini. Il calciatore ex Primavera dell'Atalanta, è stato assente contro il Sorrento a causa di un turno di squalifica inflitto dal Giudice Sportivo ma sarà a disposizione contro il Potenza. In queste giornate lo staff tecnico rossoblù dovrà valutare il recupero del centrocampista Andrea Barberis, fermatosi dopo cinque minuti nell'ultimo incontro interno contro il Picerno, concluso con il punteggio di 0-0. La nota positiva del Crotone è il ritorno in campo di Vinicius Di Stefano che dopo essere subentrato contro il Sorrento potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Thomas Schirò contro il Potenza.

Il Crotone ritrova l'arbitro Leone

Archiviata la sconfitta per 2-1 contro il Sorrento, il Crotone del tecnico Emilio Longo sfiderà in casa il Potenza di Pietro De Giorgio. Per l'occasione la Lega Pro ha comunicato le designazioni arbitrali che vedranno il sig. Domenico Leone di Barletta alla direzione del match di giornata. Il fischietto non è una novità alla direzione di una sfida dei calabresi: in questa stagione l'arbitro ha diretto nel mese di novembre 2024 il match d'andata tra Latina e Crotone, concluso con la vittoria per 4-0 del rossoblù.

Domenico Leone sarà coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Daniel Cadirola di Milano, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Giorgio Vergaro di Bari.

Crotone in cerca della vittoria smarrita

All'Ezio Scida il Crotone dovrà provare a vincere anche per ottenere la prima vittoria casalinga del 2025. I calabresi non vincono in casa dello scorso 24 novembre in occasione della gara contro la Juventus Next Gen, terminata per 2-1.

Da quel momento i calabresi hanno ottenuto in casa una sconfitta per 2-3 contro la Casertana e due pareggi contro Cavese (1-1) e Picerno (0-0). Per favorire la presenza di tifosi allo stadio il Crotone ha deciso di promuovere l'ingresso gratuito per l'incontro ai ragazzi Under14. Sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti anche presso il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio esclusivamente venerdì 7 febbraio (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19) e sabato 8 febbraio.