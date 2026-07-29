La mappa delle campagne abbonamenti per la stagione 2026/27 continua ad arricchirsi. Giorno dopo giorno aumentano i club di Serie A (che quest'anno avrá nuove regole, Serie B e Serie C che aprono la vendita delle tessere stagionali, segnale di un'estate che entra nel vivo e di una crescente voglia di calcio da parte dei tifosi. I dati raccolti nelle ultime settimane mostrano una partecipazione importante, con diverse piazze che hanno già fatto registrare numeri molto elevati e altre pronte a partire nei prossimi giorni.

Non tutte le società, però, hanno ancora dato il via alle rispettive campagne.

In molti casi il motivo non è legato a scelte commerciali, bensì agli interventi di riqualificazione che stanno interessando gli impianti. Prima di mettere in vendita gli abbonamenti è infatti necessario conoscere con precisione la capienza disponibile, l'eventuale chiusura di alcuni settori e la distribuzione definitiva dei posti durante i lavori.

Lecce: il 30 luglio conferenza importante sul nuovo stadio

Uno degli esempi più significativi è quello del Lecce. Giovedì 30 luglio, alle ore 14:45, è prevista una visita istituzionale allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per verificare l'avanzamento del restyling in vista dei Giochi del Mediterraneo. Al sopralluogo parteciperanno il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, i ministri Tommaso Foti e Andrea Abodi, il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese, il Prefetto Natalino Manno, il Questore Giampietro Lionetti, il Sindaco Adriana Poli Bortone e il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

L'obiettivo è fare il punto sul cronoprogramma dei lavori che dovranno consegnare alla città un impianto moderno, sostenibile e adeguato ai grandi eventi internazionali.

Palermo: lavori bloccati

Situazione ben diversa, invece, a Palermo, dove il progetto di riqualificazione del Renzo Barbera ha subito un brusco stop. Il Palermo FC ha infatti comunicato ufficialmente l'interruzione dell'iter attraverso una lettera firmata dal direttore generale Giovanni Gardini. Secondo il club, la decisione è stata presa dopo le modifiche introdotte dal Ragioniere Generale e dal Segretario Comunale, ritenute incompatibili con la proposta originaria presentata dalla società.

Sono casi che dimostrano quanto il tema degli stadi sia oggi centrale anche per le campagne abbonamenti.

Con il passare delle settimane, e con il progressivo avanzamento dei cantieri, è comunque atteso il via libera di molte altre società. La classifica degli abbonamenti è quindi destinata a cambiare rapidamente, con sempre più tifosi pronti a garantirsi un posto sugli spalti in vista dell'inizio della nuova stagione.

Classifica abbonamenti live aggiornata al 29 luglio

Roma (A) 40.000 (sold out)

Bologna (A) 20.500

Juventus (A) 19.900

Atalanta (A) 15.200 (sold out)

Genoa (A) 15.000

Parma (A) 12.022

Fiorentina (A) 11.500

Cagliari (A) 10.600

Palermo (B) 10.000

Sampdoria (B) 10.000

Hellas Verona (B) 9.000

Ascoli (B) 8.582

Avellino (B) 7.099

Cesena (B) 7.000

Frosinone (A) 6.605

Venezia (A) 6.000 (sold out)

Salernitana (C) 5.800

Napoli (A) 5.500

Monza (A) 5.200

Modena (B) 4.452

Arezzo (B) 4.016

Vicenza (B) 4.000

Pisa (B) 3.900

Foggia (C) 3.700

Brescia (C) 3.550

Padova (B) 3.500

Mantova (B) 3.500

Sambenedettese (C) 3.400

Benevento (B) 3.344

Catania (C) 3.298

Spezia (C) 3.007

Lazio (A) 2.800

Barletta (C) 2.500

Udinese (A) 2.500

Empoli (B) 2.477

Cremonese (B) 2.000

Perugia (C) 1.700

Reggiana (C) 1.600

Torino (A) 1.000

Campobasso (C) 1.000

Savoia (C) 800

Novara (C) 700

Pescara (C) 658

Lecco (C) 638

Casarano (C) 500

Potenza (C) 500

Casertana (C) 300

Grosseto (C) 300

Cerignola (C) 226

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.