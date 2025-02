Nelle scorse ore il professore di filosofia Matteo Saudino ha parlato ai microfoni di Juventibus definendo l'operato del ds bianconero Cristiano Giuntoli "imbarazzante". Per Saudino il dirigente toscano avrebbe agito male sia nel mercato in uscita sia in quello in entrata della Juventus.

Juventus, Saudino non fa sconti a Giuntoli: 'Il suo operato sia nel mercato in entrata che in uscita è deludente'

Il noto professore di filosofia Matteo Saudino è stato ospite ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha detto senza tanti giri di parole: "L'operato di Giuntoli è stato imbarazzante, specie nella vicenda legata al profilo di Koopmeiners.

Perché ha aspettato due mesi per acquisirlo e alla fine ha ceduto alla valutazione fatta dall'Atalanta strapagandolo. Saremmo stati tutti capaci ad acquisire l'olandese per quel prezzo cosi come saremmo stati tutti capaci di portare alla Continassa Kelly a quelle condizioni [VIDEO]. Se si parla dunque onestamente bisogna ammettere che il primo anno di Giuntoli è deludente sia per quello che concerne il mercato in entrata che in uscita".

Saudino ha continuato: "Anche a gennaio ha portato Veiga, Kelly e Costa e lo ha fatto con colpevole ritardo, visto che Bremer si fa male ad ottobre. Credo inoltre che del livello di Kelly si possano trovare dei difensori anche in Serie B, cosi come avresti potuto trovare esterni del livello di Costa anche in club minori di Serie A.

Questi sono giocatori che hai preso in prestito oneroso che poi dovrai pagare caro per avere a titolo definitivo. Ripeto, non sono soddisfatto dell'operato di Giuntoli e se parliamo di una Juventus di basso livello allora lo dovremmo esplicitare un po' più chiaramente".

Il professor Saudino ha infine parlato di Motta: "Bisogna analizzare il percorso nuovo intrapreso dal tecnico italo brasiliano senza fare confronti col passato o con quello che sarebbe potuto essere.

Lui arriva da una stagione dove ha concluso quinto in classifica col Bologna e quanto approda alla Juventus la prima cosa che avrebbe dovuto fare, sarebbe stata quella di conoscere bene i calciatori. E invece ha fatto il talebano, mandando via elementi come Chiesa o come l'ex capitano Danilo. Ebbene Motta si dovrebbe ricordare che la storia di questo club bianconero è fatta da grandi allenatori ma soprattutto da grandi giocatori".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Saudino: 'Analisi critica perfetta prof'

Le parole di Saudino hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Professore 10 e lode. Analisi critica perfetta, tutti gli altri vedono il bicchiere mezzo pieno e non c'è neppure il bicchiere" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Giuntoli e Motta stanno mettendo la storia della Juventus sotto i piedi".