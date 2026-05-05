"Alisson ha dato apertura totale alla Juventus" questa è l'indiscrezione rilanciata da Fabrizio Romano sulla piattaforma Youtube. Il giornalista ha poi aggiunto: "La tentazione di vestire bianconero per il portiere è molto forte e capisco quei tifosi che continuano a farmi domande sulla vicenda, anche perché dall'Inghilterra fioccano indiscrezioni a riguardo. Cosa sta succedendo quindi fra le parti? L'estremo difensore sudamericano e il Liverpool stanno organizzando un incontro per capire come affrontare l'argomento futuro insieme. Questo perché Alisson è una leggenda della società inglese e di certo non vuole separarsi dai Reds in maniera negativa.

Perciò il brasiliano vuole andare alla Juventus quest'estate ma tutto dovrà passare dal Liverpool".

Romano: 'Alisson rappresenta per il Liverpool un profilo importante anche a livello mentale'

Ancora Romano: "La crisi di identità del Liverpool quest'anno si è vista coi risultati ma lascia anche degli strascichi sulle relazioni coi tifosi. Insomma lo stesso Momo Salah, che lascerà il club a fine stagione, ha sottolineato in una recente intervista come nel calcio servino elementi extra campo come identità e mentalità. Il Liverpool perderà quindi la stella egiziana e Robertson a giugno, salutare anche Alisson chiaramente non avrebbe solo un impatto tecnico ma anche mentale sulla squadra. Quindi su questa base si faranno dei ragionamenti per capire se il Liverpool lascerà effettivamente andare il portiere brasiliano e a che prezzo.

La Juventus da parte sua vuole offrire al giocatore un contratto lungo, anche di più di quello che Alisson ha col Liverpool, ma tutto passa dalla società inglese".

Inter e l'apertura di Cartis Jones

Romano ha poi concluso il suo video parlando di un altro giocatore del Liverpool che potrebbe lasciare l'Inghilterra, questa volta però direzione Milano: "Se per Alisson dipende molto dai Reds per Curtis Jones a fare la differenza sarà la valutazione. Il calciatore ha dato apertura totale al progetto Inter, nella quale si sarebbe trasferito già da gennaio. Questa estate quindi il club inglese dovrà indicare un prezzo per il calciatore, al netto del fatto che il suo contratto scadrà fra un anno".