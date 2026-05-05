Il mercato estivo deve ancora entrare nel vivo, ma in casa Juventus arriva già una doccia fredda. Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, Marcos Senesi avrebbe deciso di rifiutare il corteggiamento bianconero, scegliendo di proseguire la propria carriera in Premier League. Un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe una vera e propria battuta d’arresto per i piani della dirigenza, che vedeva nel centrale argentino un’occasione importante a parametro zero per rinforzare la difesa.

La forza della Premier: un richiamo difficile da contrastare

La decisione di Senesi, qualora venisse confermata, sottolinea ancora una volta il peso della Premier League nel panorama calcistico internazionale. Non si tratta solo di ingaggi più elevati, ma anche di visibilità, competitività e possibilità di giocare in contesti mediaticamente più rilevanti. Elementi che, sempre più spesso, spingono i calciatori a preferire l’Inghilterra rispetto ad altri campionati europei.

Per la Juventus, come per tutte le altre società italiane, questo rappresenta un ostacolo strutturale, soprattutto in una fase in cui il club ha deciso di mantenere una linea più rigida sul piano economico. Senesi era un’opportunità perfetta proprio per questo motivo, ma la concorrenza inglese e il fascino della Premier sembrano aver avuto la meglio.

Un segnale che impone riflessioni anche in chiave futura, soprattutto quando si tratta di competere per giocatori nel pieno della maturità calcistica.

United in pole, ma la corsa è affollata

A questo punto, resta da capire quale sarà la destinazione finale del difensore argentino. Tra le principali indiziate ci sarebbe il Liverpool e le due squadre di Manchester, con lo United che al momento sembrerebbe in vantaggio sul City. Tuttavia, la corsa è tutt’altro che chiusa.

Attenzione anche al Chelsea e all’Arsenal, club con grande disponibilità economica e ambizioni importanti, pronti a inserirsi nella trattativa per soddisfare le richieste del giocatore. In un contesto del genere, la Juventus rischia di restare definitivamente fuori dai giochi, costretta a virare su altri obiettivi per rinforzare la retroguardia.

Il mercato non è ancora iniziato, ma questa vicenda rappresenta già un segnale chiaro: per competere ad alto livello, non basta individuare il profilo giusto. Serve anche la capacità di convincerlo.