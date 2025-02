Continua con un big match il weekend della 25' giornata di Serie A, vede in campo la Lazio e il Napoli. Una partita valida per le posizioni alte della classifica con la Lazio che cerca di mantenere il quarto posto dopo la vittoria contro il Monza mentre il Napoli per continuare la striscia positiva dopo i due pareggi maturati contro Roma e Udinese.

Lazio parte forte, il Napoli reagisce con una rimonta

La partita rivela sorprese ancor prima dell'inizio nelle scelte di Baroni e Conte. Per quanto riguarda i biancocelesti parte dall'inizio Castellanos al posto di Dia [VIDEO], non al meglio dopo un colpo alla caviglia subito nella sfida contro il Monza.

Il Napoli arriva in trasferta con la voglia di ritrovare la vittoria e un cambio di modulo, infatti Antonio Conte decide di schierare il suo 3-5-2 con Raspadori al fianco di Lukaku.

La sfida parte con una Lazio che vuole fare la partita, sostenuta dal fattore casa e in fiducia per conquistare la zona Champions League. Proprio i biancocelesti, trovano il goal che sblocca la gara solamente al 6' minuto di gioco con un super goal dal limite dell'area di Gustav Isaksen che trova una traiettoria imparabile per Meret. L'avvio di gara vede un Napoli che cerca di costruire una reazione per tornare in partita e non tarda ad arrivare nel miglior momento della Lazio. Le scelte di Antonio Conte ripagano con Lukaku che serve l'assist a Raspadori, quest'ultimo bravo e letale a costruirsi lo spiraglio giusto per trovare il goal dell' 1 a 1.

La Lazio di Baroni non vanta la miglior fortuna per gli attaccanti e proprio Castellanos è costretto al cambio per infortunio al 27' minuto, al suo posto entra Tijjani Noslin. Dopo il cambio, il Napoli spinge per prendere in mano il controllo della partita mentre i biancocelesti cercano di colpire in contropiede.

Un secondo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti

Nella ripresa la partita resta aperta per le due squadre con occasioni importanti da una parte e dall'altra, un opportunità nei piedi di Lukaku che non sorprende Provedel e una conclusione a giro per Isaksen che termina di poco fuori. Al 62' minuto Antonio Conte cerca di dare una spinta ai suoi, inserendo Politano al posto di Buongiorno, aumentando cosi la pericolosità sugli esterni.

Proprio Politano, si fa trovare pronto a soli 2 minuti dopo con un cross che trova più deviazioni della Lazio fino all'autogol di Marusic, un azione rocambolesca che porta in vantaggio il Napoli sul risultato di 1-2.

Una beffa per la Lazio che era pienamente in partita e si trova a dover rincorrere. Marco Baroni tenta il tutto per tutto inserendo prima Boulaye Dia e successivamente Loum Tchaouna e Lazzari nel giro di 10 minuto di gioco. Il Napoli vede vicino il traguardo e cerca di difendersi al meglio, Conte inserisce all'85 minuto anche Rafa Marin al posto di Mazzocchi. La Lazio non è intenzionata a mollare e all' 87' minuto di gioco Dia trova la traiettoria perfetta per il goal del 2-2 che vale un pareggio importante per la corsa Champions dei biancocelesti. Dall'altra parte, il pareggio non soddisfa totalmente il Napoli con l'Inter che ha l'occasione del sorpasso.