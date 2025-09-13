Antonio Rudiger, centrale difensivo del Real Madrid, è alle prese con un nuovo problema fisico. Il difensore tedesco ha subito una lesione muscolare al retto anteriore della gamba sinistra: l'infortunio è piuttosto grave e lo terrà lontano per almeno dieci settimane dal terreno di gioco.

L'infortunio e i tempi di recupero per Rudiger

Durante un allenamento, il difensore tedesco ha accusato un fastidio alla gamba sinistra ed è stato costretto a fermarsi. Si tratta dell'ennesimo problema fisico, dopo quelli che lo avevano già fermato nel corso della passata stagione.

Proprio nel corso di queste ultime settimane, Rudiger stava trattando il rinnovo di contratto con il Real Madrid.

Quanto ai tempi di recupero, il tecnico dei bilancia Xabi Alonso dovrà fare a meno del suo leader difensivo per tutta la prima parte di stagione, fino ad almeno dicembre. Un periodo ricco di impegni di livello contro Juventus e Liverpool in Champions League, ma anche con il derby contro l'Atletico Madrid e il classico contro il Barcellona in campionato.

Uno stop importante anche per Julian Nagelsmann, ct della Germania, che dovrà fare a meno di Rudiger per i prossimi impegni nazionali. La nazionale tedesca è alle prese con l'obiettivo qualificazione ai mondiali, attualmente ancora da ottenere e con quattro partite da disputare nel corso dei mesi di ottobre e novembre.

Il reparto difensivo del Real Madrid e le alternative

Con Antonio Rudiger fermo per infortunio, il tecnico Xabi Alonso dovrà correre ai ripari e trovare un sostituto. La qualità del reparto difensivo del Real Madrid comunque apre le porte a tante soluzioni di livello, l'arrivo di Huijsen nel calciomercato estivo si rivela a questo punto particolarmente utile. La rosa dispone inoltre di David Alaba dagli infortuni, di Eder Militao e di Raul Asencio. Anche se sia Alaba che Militao hanno l'incognita di essere reduci da infortuni importanti.

I numeri di Rudiger nel Real Madrid

Antonio Rudiger, che si è trasferito nel Real Madrid nel 2022, con la maglia dei blancos, ha vinto una Champions League, un campionato spagnolo, una coppa di Spagna, ma anche una Supercoppa Uefa e una Coppa del mondo per club.

Ha totalizzato 157 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno sette goal e fornendo quattro assist.

Con la nazionale tedesca, dal suo esordio nel 2014 a oggi, invece il difensore ha disputato 81 partite, segnando tre reti.