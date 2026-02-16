Nella mattinata del 16 febbraio, poco dopo le 9:00, un incidente stradale ha avuto luogo all’ingresso Sud di Crotone, coinvolgendo due autovetture. L’incidente ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Uno dei conducenti è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per garantire il regolare flusso del traffico.

Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata, all’ingresso Sud di Crotone, una zona solitamente molto trafficata, posta nei pressi di un vicino Istituto Scolastico e in prossimità del Sovrappasso di Viale Gandhi.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma due veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro. Subito dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con rapidità per mettere in sicurezza le vetture e prevenire eventuali pericoli, come il rischio di incendio o di fuoriuscita di carburante.

Intervento del personale sanitario e trasporto in ospedale

Uno dei conducenti coinvolti nell’incidente ha necessitato di cure immediate e, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, le condizioni dell’altro conducente non sembrano essere gravi, anche se sono state comunque necessarie le verifiche mediche per escludere traumi più seri.

Il personale del 118 ha lavorato in stretto contatto con i Vigili del Fuoco per garantire un intervento tempestivo e sicuro.

Incidente sulla Statale tra Bagnara e Favazzina

Sempre in Calabria nelle scorse ore un incidente stradale si è verificato lungo la statale 18 che collega Bagnara a Favazzina, in un tratto che era già stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.

Stando alle prime ricostruzioni, un'automobile, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha impattato contro un escavatore fermo sulla carreggiata. Il mezzo pesante stava svolgendo lavori di messa in sicurezza della zona, resisi necessari dopo la caduta di massi di grandi dimensioni dal costone roccioso sovrastante.