Nella giornata del 19 febbraio in Calabria, due gravi incidenti stradali hanno interessato il territorio. A Lamezia Terme, un'auto ha perso il controllo in via Gioacchino Murat, causando il ferimento del conducente. Nella stessa giornata a Vibo Valentia, invece, un motociclista è rimasto ferito a seguito dell'impatto con un'auto. I soccorsi sono stati tempestivi, ma le cause degli incidenti sono ancora in fase di accertamento. In entrambe le occasioni, nonostante la gravità dei sinistri, non sono state registrate vittime.

Scontro a Lamezia Terme, conducente estratto dal suo veicolo

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata del 19 febbraio via Gioacchino Murat, nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un'auto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo durante il suo cammino e si è schiantata. Il conducente, che viaggiava da solo, è rimasto ferito e, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stato estratto dall’abitacolo. I soccorritori del Suem 118 accorso sul posto hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

Il servizio di soccorso stradale ha provveduto al recupero del veicolo incidentato.

Incidente a Vibo Valentia, soccorso un motociclista

Nella stessa giornata, un altro incidente stradale si è verificato nel territorio comunale di Vibo Valentia, precisamente in via Santa Venere nella cittadina di Vibo Marina. In questo caso, sono stati coinvolti due veicoli: un'auto e una moto. L’impatto, avvenuto nella tarda mattinata, ha visto il motociclista avere la peggio. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni precise del ferito non sono ancora state rese note. Sul posto sono giunti i medici del 118, che hanno immediatamente assistito il motociclista, e la Polizia Locale di Vibo Valentia, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Data la gravità dello scontro, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale del ferito.