Secondo quanto scritto su X dal giornalista sportivo Mirko Di Natale, il Nottingham Forest e il suo allenatore Dyche potrebbero non essere convinti del riscatto di Douglas Luiz dalla Juventus. Questo priverebbe il club bianconero, la prossima estate, di un’entrata di circa 30 milioni di euro già concordata con la società inglese lo scorso luglio.

Juventus, Di Natale: 'Non credo che il Nottingham Forest agevolerà il club bianconero per il riscatto di Douglas Luiz'

Il giornalista Mirko Di Natale ha scritto un post sul proprio account X nel quale analizza la situazione tra la Juventus e il Nottingham Forest per il prestito di Douglas Luiz: "Solo un tempo di gioco per il centrocampista, sostituito all'intervallo dal tecnico Dyche.

Restano sei gli incontri con più di 45' disputati dal brasiliano, aspetto che interessa molto la Juve (deve farne almeno 15 così per il riscatto obbligatorio). Era al rientro dall'infortunio, ma non sembrava così stanco. Difficilmente quindi il Forest agevolerà la Juventus per il suo riscatto. Il centrocampista brasiliano è stato sostituito per la terza volta in stagione all'intervallo e il tecnico Dyche sembra preferire giocatori di corsa (già a gennaio sta cercando un altro centrocampista). L'obbligo, che scatta a 15 presenze da 45', da 25 milioni di euro più 3,5 eventuali di bonus resta ancora in dubbio".

Di Natale ha poi aggiunto: "La mia curiosità è vedere se Douglas sarà titolare o meno nel prossimo match di Premier League, in cui la coppia di centrocampo potrebbe essere formata da Anderson e Sangaré.

Seguirò con attenzione".

Infine il giornalista ha commentato la notizia del giorno: il presunto interesse della società bianconera per Davide Frattesi, centrocampista che sarebbe in uscita dall'Inter: "Frattesi-Juventus una storia che parte da lontano e documentata da Tuttosport. I bianconeri, però, continuano a monitorare Sandro Tonali (stessa agenzia) e si sono nuovamente informati di recente".

Juve, i tifosi rispondono a Di Natale: 'Douglas Luiz potrebbe essere il regista ideale per la visione di gioco di Spalletti'

Le parole del giornalista su Douglas Luiz hanno acceso la discussione sul web: "Per me se tornasse alla Juve e Spalletti venisse confermato l'anno prossimo, potrebbe essere per caratteristiche il regista ideale che vuole il toscano.

Opinione mia", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Se il giocatore si rivelerà utile, giocherà così come ha fatto quando non era infortunato. 25 milioni sono spiccioli per gli inglesi, dipende solo dal giocatore, anzi il fatto che abbia disputato un tempo appena rientrato dall'infortunio lo trovo incoraggiante".